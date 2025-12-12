Kim Jong Un critique sévèrement les hauts responsables nord-coréens pour leurs «mauvaises pratiques» lors d'une réunion du parti au pouvoir. Le dirigeant appelle à corriger ces écarts et demande plus de confiance et de courage pour l'avenir du pays.

Kim Jong Un remonte les bretelles de ses hauts responsables

AFP Agence France-Presse

Le numéro un nord-coréen Kim Jong Un s'en est pris à de hauts membres de l'appareil d'Etat et a appelé à corriger leurs «mauvaises pratiques», lors d'une réunion clé du parti au pouvoir, a annoncé vendredi l'agence de presse officielle du pays.

Le dirigeant a condamné «le point de vue idéologique erroné et l'attitude passive et irresponsable au travail de certains cadres dirigeants et hauts responsables», selon un compte rendu du média d'Etat KCNA. Ceux-ci doivent faire preuve d'«une plus grande confiance» et d'un plus grand «courage» concernant «l'avenir de notre cause et de notre lutte», a lancé Kim Jong Un, de même source.

D'après l'agence KCNA, le Parti des travailleurs de Corée a fait état d'«écarts» récents en matière de discipline - un euphémisme généralement employé pour désigner des faits de corruption. Aucun détail n'a été communiqué par l'organe d'Etat. Ces «mauvaises pratiques (...) doivent être corrigées», a souligné le dirigeant, d'après KCNA.

Au cours de la réunion de trois jours, clôturée jeudi, Kim Jong Un a aussi salué l'engagement de soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes face à l'Ukraine. Ceux-ci «ont montré au monde le prestige de notre armée et de notre Etat (...) véritable protecteur de la justice internationale», selon le dirigeant, cité par KCNA. Au moins 600 soldats Nord-Coréens sont morts en combattant les forces de Kiev et plusieurs milliers ont été blessés, selon des estimations sud-coréennes.