DE
FR

«Passifs et irresponsables!»
Kim Jong Un remonte les bretelles de ses hauts responsables

Kim Jong Un critique sévèrement les hauts responsables nord-coréens pour leurs «mauvaises pratiques» lors d'une réunion du parti au pouvoir. Le dirigeant appelle à corriger ces écarts et demande plus de confiance et de courage pour l'avenir du pays.
Publié: 09:56 heures
Kim Jong Un critique ses hauts responsables pour leurs «mauvaises pratiques» lors d'une réunion du parti au pouvoir.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le numéro un nord-coréen Kim Jong Un s'en est pris à de hauts membres de l'appareil d'Etat et a appelé à corriger leurs «mauvaises pratiques», lors d'une réunion clé du parti au pouvoir, a annoncé vendredi l'agence de presse officielle du pays.

A lire aussi
La Corée du Nord déclare la guerre… aux lettres d’amour
Des règles absurdes
La Corée du Nord déclare la guerre… aux lettres d’amour
Un nouveau rapport révèle l'ampleur atroce des prisons nord-coréennes
Viols, fours crématoires
Un nouveau rapport révèle l'ampleur atroce des prisons nord-coréennes

Le dirigeant a condamné «le point de vue idéologique erroné et l'attitude passive et irresponsable au travail de certains cadres dirigeants et hauts responsables», selon un compte rendu du média d'Etat KCNA. Ceux-ci doivent faire preuve d'«une plus grande confiance» et d'un plus grand «courage» concernant «l'avenir de notre cause et de notre lutte», a lancé Kim Jong Un, de même source.

D'après l'agence KCNA, le Parti des travailleurs de Corée a fait état d'«écarts» récents en matière de discipline - un euphémisme généralement employé pour désigner des faits de corruption. Aucun détail n'a été communiqué par l'organe d'Etat. Ces «mauvaises pratiques (...) doivent être corrigées», a souligné le dirigeant, d'après KCNA.

Au cours de la réunion de trois jours, clôturée jeudi, Kim Jong Un a aussi salué l'engagement de soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes face à l'Ukraine. Ceux-ci «ont montré au monde le prestige de notre armée et de notre Etat (...) véritable protecteur de la justice internationale», selon le dirigeant, cité par KCNA. Au moins 600 soldats Nord-Coréens sont morts en combattant les forces de Kiev et plusieurs milliers ont été blessés, selon des estimations sud-coréennes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus