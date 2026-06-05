La situation pourrait encore empirer pour les investisseurs en Bitcoin: la cryptomonnaie est passée sous le seuil symbolique important de 62'500 dollars. Si elle reste en dessous de ce niveau, les analystes mettent en garde contre un krach majeur.

Le cours du Bitcoin est sur le point de s'effondrer

Le cours du Bitcoin est sur le point de s'effondrer

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le Bitcoin a perdu 15% de sa valeur en cinq jours, tombant à 59'770 dollars le 5 juin 2026.



Les analystes avertissent qu'un maintien sous ce niveau pourrait entraîner une chute supplémentaire.

Depuis février, le Bitcoin a oscillé autour de 62'500 dollars, mais les indicateurs restent pessimistes.

Martin Schmidt

Le Bitcoin traverse une période de forte turbulence: la plus importante cryptomonnaie au monde a perdu 15% de sa valeur en seulement cinq jours. Son cours a connu de fortes fluctuations vendredi, oscillant juste au-dessus de 62'500 dollars. Puis, dans l’après-midi, il a de nouveau chuté de plus de 5%!

Le Bitcoin est tombé vendredi sous le seuil symbolique des 60'000 dollars, une première depuis octobre 2024, pâtissant d'un désintérêt pour les cryptomonnaies et d'un climat peu propice au risque sur les marchés. La devise a chuté d'environ 6% vers 16H15 GMT, à 59'770,90 dollars, avant d'atténuer légèrement ses pertes. Les analystes considèrent la barre des 62'500 dollars comme une résistance majeure. Si le cours reste inférieur à ce niveau pendant une période prolongée, la situation pourrait dégénérer.

Ces deux derniers jours, le Bitcoin a brièvement chuté sous ce seuil. Cependant, à chaque fois, les investisseurs ont été suffisamment nombreux pour que la ligne de défense résiste. Selon Jason Pizzino, analyste et trader de cryptomonnaies australien réputé, si ce niveau est franchi, le prix pourrait atteindre la fourchette des 44'000 dollars à 54'000 dollars.

Les indicateurs boursiers actuels pour le Bitcoin sont peu prometteurs. En février, le cours a réussi à se maintenir au-dessus du niveau de résistance de 62'500 dollars. Une reprise s'est ensuite produite, avant le récent déclenchement d'une nouvelle tendance à la baisse. Reste à savoir si ce niveau pourra être maintenu jusqu'à la dernière minute.

Une valeur divisée par deux

Mais cette semaine, Michael Saylor, vétéran du Bitcoin, a tempéré l'enthousiasme général: sa société Strategy a vendu des Bitcoins pour une valeur de 2,5 millions de dollars. En réalité, cette somme est totalement négligeable, surtout comparée aux énormes réserves de Bitcoin détenues par l'entreprise. Cependant, «si quelqu'un répète sans cesse qu'il ne faut absolument pas vendre de Bitcoins et qu'il le fait soudainement malgré tout, cela mine la confiance des investisseurs», explique Jeffrey Hochegger, analyste chez Raiffeisen.

Depuis son pic historique de près de 126'000 dollars début octobre 2025, le prix a été divisé par deux. Les investisseurs institutionnels, entre autres, ont vendu d'importantes quantités de la plus connue des cryptomonnaies, réalisant ainsi des profits.

Un krach majeur?

«Nombreux sont ceux qui achètent du Bitcoin en espérant des gains importants à court terme, et non parce qu'ils croient en l'utilité future de cette cryptomonnaie et investissent sur le long terme.» Lorsque le prix chute, un autre facteur entre en jeu: beaucoup d'investisseurs utilisent des produits à effet de levier pour trader le Bitcoin. Lors d'une forte correction des prix, un grand nombre de positions doivent souvent être liquidées et vendues, ce qui accentue la spirale baissière.

Un autre point risque d'inquiéter les investisseurs: par le passé, le Bitcoin progressait lorsque les valeurs technologiques étaient en hausse. Ce n'est plus le cas. Alors que les valeurs technologiques enchaînent les records, le Bitcoin s'effondre. Mais que se passera-t-il si le sentiment du marché vis-à-vis des valeurs technologiques se retourne contre le Bitcoin? L'analyste de Bloomberg, Mike McGlone, prévoit un krach majeur imminent pour la cryptomonnaie star.