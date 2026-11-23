En frappant des navires russes en Méditerranée et en mer Baltique, l’Ukraine étend désormais ses attaques bien au-delà du front. Une stratégie qui vise les voies d’approvisionnement de Moscou, mais qui accroît aussi le risque d’incidents et d’escalade à proximité de pays de l’OTAN.

Cette fois, le conflit ukrainien se rapproche vraiment de l'Europe

Cette fois, le conflit ukrainien se rapproche vraiment de l'Europe

En bref L'Ukraine attaque un navire de guerre au large de la Libye, tandis qu'un cargo est touché au large de la Finlande

Selon la marine ukrainienne, la réparation du pont de Crimée pourrait durer jusqu'au printemps

La Russie attaque des installations énergétiques en Ukraine, les coupures de courant durent parfois jusqu'à 18 heures

Chiara Schlenz

Un navire de guerre russe coule au large de la Libye. Un cargo prend feu au large de la Finlande. En l’espace de deux jours, Kiev a frappé des embarcations ennemies en Méditerranée et en mer Baltique, à des milliers de kilomètres du front. La guerre prend une nouvelle dimension et se rapproche dangereusement des pays de l’OTAN. Alors que Kiev et Moscou cherchent à tirer parti de l’hiver, le risque d’une escalade au-delà des frontières ukrainiennes augmente.

Dimanche, des drones ukrainiens ont frappé la corvette russe «Merkury» dans un port libyen, alors que le navire s’y ravitaillait en carburant et en vivres. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé l’attaque, affirmant que sept drones avaient été utilisés. Un hélicoptère militaire russe et un cargo auraient également été touchés, a-t-il précisé. Moscou n’a pas encore réagi à ces informations.

Samedi, un drone vraisemblablement ukrainien a percuté le cargo russe «Sparta II» dans le golfe de Finlande. Le navire faisait route vers Kaliningrad. Endommagé, il a dérivé jusque dans les eaux finlandaises. Les services de secours finlandais et estoniens ont participé à la lutte contre l’incendie, avec l’aide de navires russes. Ce qui avait commencé comme une attaque ukrainienne contre un navire russe s’est ainsi transformé en opération de sauvetage internationale. Helsinki a informé l’OTAN et temporairement restreint le trafic aérien et maritime dans la zone.

Lignes d’approvisionnement visées

Ces attaques en mer s’inscrivent dans une offensive ukrainienne plus large contre les voies de transport russes. Le 17 novembre, des drones et des missiles ukrainiens ont détruit une section centrale du pont de Crimée. Une partie de l’ouvrage s’est effondrée dans la mer et la voie ferrée a également été endommagée.

Pour Vladimir Poutine, le symbole est particulièrement fort. Le président russe avait personnellement inauguré en 2018 ce projet emblématique, d’un coût de 3,6 milliards de dollars. Mais les conséquences militaires sont plus importantes encore: l’objectif de Kiev est de perturber simultanément les lignes d’approvisionnement russes sur le plus grand nombre de sites possible.

Infrastructures énergétiques ciblées

Moscou, de son côté, frappe les axes de transport et les infrastructures énergétiques ukrainiennes. A la mi-novembre, sept missiles balistiques ont endommagé deux ponts importants sur le Dniepr à Kiev, perturbant le trafic routier et le métro.

Depuis plusieurs semaines, Moscou cible également les centrales électriques, les lignes à haute tension et les réseaux de chauffage. Dans certaines régions, les habitants se retrouvent privés d’électricité, d’eau et de chauffage pendant des heures. Selon Reuters, les coupures de courant peuvent durer jusqu’à 18 heures par jour.

Risques de dommages collatéraux

La guerre ne se limite donc plus au front ukrainien ni à la mer Noire. Les dernières attaques montrent que des navires russes peuvent également être visés en Méditerranée et en mer Baltique.

Cela ne signifie pas pour autant que l’OTAN soit sur le point d’entrer en guerre. Mais plus les attaques s’étendent géographiquement, plus le risque d’erreurs d’appréciation, de dommages collatéraux ou d’incidents impliquant des Etats qui ne se sont jusqu’ici jamais affrontés directement augmente.

Cette escalade intervient à un moment particulièrement sensible. Les deux camps cherchent à infliger à l’adversaire, avant l’hiver, des dégâts qui seront ensuite difficiles à réparer pendant plusieurs mois.

Les dangers de l'hiver

Pour la Russie, remettre en état le pont de Crimée représente un gros défi. L’utilisation de grues flottantes nécessite des conditions météorologiques favorables et les équipes chargées des réparations restent exposées à de nouvelles attaques ukrainiennes. Le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, estime que les travaux pourraient durer jusqu’au printemps.

Pour l’Ukraine, la menace est plus immédiate. Les attaques russes avaient déjà provoqué une panne d’électricité généralisée en novembre 2022. Selon l’Agence internationale de l’énergie, environ la moitié des principaux postes de transformation du pays avaient été endommagés d’ici 2024. Une nouvelle vague de frappes touche désormais un réseau énergétique déjà fragilisé. De quoi annoncer un hiver particulièrement périlleux.

Mais le principal danger se situe désormais au-delà des lignes de front: plus la portée géographique des attaques augmente, plus le risque de voir le conflit déborder s’accroît. Un cargo russe en flammes au large de la Finlande peut encore rester un incident isolé. Le prochain pourrait provoquer une crise internationale bien plus grave.