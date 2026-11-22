Face à la crise des carburants, Moscou a ordonné aux pétroliers de produire davantage d’essence de qualité inférieure, rapporte le «Moscow Times». Les attaques ukrainiennes contre les raffineries aggravent la pénurie.

La Russie doit se rabattre sur l'essence de mauvaise qualité

La Russie doit se rabattre sur l'essence de mauvaise qualité

En bref La Russie est confrontée à une crise des carburants

Les groupes pétroliers doivent désormais produire de l'essence bon marché

L'essence de qualité inférieure représente un danger pour l'environnement et les moteurs

Angela Rosser

Les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes aggravent encore davantage la crise des carburants. Le gouvernement de Moscou a donc ordonné aux entreprises pétrolières de produire davantage de carburant de qualité inférieure.

Cette mesure d'urgence vise à empêcher l'effondrement total du marché intérieur, rapporte le «Moscow Times». La production de carburant supplémentaire est actuellement la priorité absolue de la Russie, précise le journal. Sous la direction du vice-premier ministre Alexander Novak, responsable du secteur de l'énergie, il a été décidé d'augmenter les volumes, même si les carburants ne respectent pas les normes environnementales habituelles.

La Russie produit et vend de l'essence de qualité inférieure déjà depuis l'été. Ces carburants contiennent plus de soufre et nuisent davantage à l'environnement que le carburant standardisé. Cette essence bon marché représente aussi un risque pour les moteurs. La filiale philippine de Nissan avertit que, dans les véhicules inadaptés, l'essence de qualité inférieure pourrait provoquer des dommages aux moteurs, réduire la durée de vie des composants, augmenter les émissions et dégrader les performances du moteur.

Exporté puis racheté

La nouvelle loi s'applique jusqu'en juillet 2027 et autorise toujours l'importation de carburants de qualité inférieure, rapporte l'agence de presse russe Tass. La Russie a également dû racheter une partie du carburant issu de pétrole brut russe précédemment exporté.

Les raffineries, les terminaux portuaires et les oléoducs sont particulièrement visés par les attaques ukrainiennes, et manifestement, avec succès. La plus grande raffinerie de ce type a perdu la moitié de sa capacité après une attaque à la mi-novembre. Toutefois, il n'est pas possible de vérifier cette information de manière indépendante.