Une explosion a touché un navire russe amarré dans la base navale de Benghazi, dans l'Est de la Libye. Une enquête a été ouverte avec la Russie pour déterminer l’origine de l’incident.

Un navire russe pris pour cible par des drones en Libye

Un navire russe pris pour cible par des drones en Libye

AFP Agence France-Presse

Les autorités de l’Est de la Libye ont annoncé dimanche qu’une explosion s’était produite à bord d’un navire russe dans la base navale de Benghazi, probablement à la suite d’une attaque de drones.

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, mais elle survient alors que les forces ukrainiennes ont intensifié leurs attaques à longue portée contre la Russie, bien au-delà des lignes de front. Samedi, un cargo russe a été attaqué par un drone ukrainien en mer Baltique. Début mars, un méthanier russe avait coulé au large des côtes libyennes après une attaque imputée par Moscou à l’Ukraine.

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Accords de coopération entre les deux pays

Après l’annonce par des médias libyens d’une explosion sur une base navale à Benghazi, le gouvernement basé dans cette ville a indiqué dans un communiqué que les premiers résultats de l’enquête montraient qu’elle s’était «produite à bord du navire (russe) amarré au port» et qu’il était «probable qu’il ait été visé par une attaque de drones».

Selon la même source, le navire faisait route vers la Russie et avait fait escale à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en provisions, dans le cadre d’accords de coopération entre les deux pays.

Site sécurisé

Les autorités de l’Est ont assuré que le port de Benghazi, la base navale et leurs dépôts étaient intacts et que les activités se poursuivaient normalement, après que l’incendie a été maîtrisé et le site sécurisé. Une «enquête approfondie» a été ouverte en coordination avec les autorités russes afin de déterminer les circonstances de l’attaque, son origine et les responsables. Le gouvernement de l’Est affirme que la Libye «n’est pas partie à la guerre russo-ukrainienne» ni à aucun conflit armé en dehors de ses frontières.

La Libye reste confrontée à l’instabilité et aux divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Elle est actuellement gouvernée par deux exécutifs rivaux: l’un dirigé par Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, l’autre installé à Benghazi et placé sous l’autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar.

Tripoli met en garde

Dans un communiqué, le gouvernement basé à Tripoli a également rejeté toute tentative de transformer la Libye en «terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères».

Il a affirmé refuser «l’utilisation de son territoire, de ses ports et de ses eaux territoriales à des fins militaires ou logistiques susceptibles de mettre en danger la sécurité des Libyens et la souveraineté de l’Etat».

Il a enfin mis en garde contre l’accueil de «forces étrangères illégitimes» et leur utilisation des infrastructures nationales, qui ouvriraient la voie à «l’extension des conflits extérieurs» sur le territoire libyen.