Qui veut encore soutenir l'Ukraine au sein de l'OTAN?

L'annonce par le président ukrainien d'un plan américain proposant l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN après un cessez-le-feu relance le débat. D'autant que plusieurs élections cruciales ont lieu en 2027 en France et en Italie.

En bref Le débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN divise les 32 membres de l'Alliance. Les pays baltes, la Pologne et d'autres soutiennent une trajectoire claire, tandis que les États-Unis, la Hongrie et la Slovaquie freinent.

Volodymyr Zelensky a révélé que des négociateurs américains auraient évoqué une adhésion ukrainienne à l'OTAN en échange d'un retrait de certaines zones du Donbass. Washington n'a pas confirmé cette proposition.

Depuis 2008, l'OTAN promet une adhésion future à l'Ukraine. Cependant, le consensus reste absent, et en 2024, l'Alliance a qualifié cette trajectoire de «irréversible» sans fixer de date concrète.

Richard Werly Journaliste Blick

Volodymyr Zelensky a peut-être dégoupillé de façon prématurée une grenade diplomatique qui risque de lui coûter cher. En plein sommet européen de Dublin (Irlande), les 12 et 13 novembre, le président ukrainien a évoqué ce qui, selon lui, est la dernière proposition des Etats-Unis pour mettre fin au conflit entre son pays et la Russie : une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN en échange d'un abandon du Donbass à Moscou.

«Je pense que l'OTAN est de retour à l'ordre du jour», a-t-il affirmé. Or, dans les faits, cette hypothèse est explosive pour plusieurs pays membres de l'Alliance atlantique, qui restent absolument opposés à un tel scénario, assuré de provoquer une riposte de Vladimir Poutine. Lequel a toujours accusé l'OTAN et sa progression vers l'Est d'être responsables du conflit en cours. C'est la porte ouverte laissée à une future entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en 2008, au sommet de Bucarest, qui a déclenché les tensions, puis les affrontements.

Polémiques sur l'aide à l'Ukraine

Qu'en est-il réellement, à la veille d'une nouvelle réunion à Bruxelles, ce lundi 16 novembre, des ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union européenne sur l'aide à l'Ukraine, et alors que le ton monte, dans des pays comme la France ou l'Allemagne, sur la poursuite de celle-ci?

Le premier constat est que les 32 pays membres de l'OTAN ne sont absolument pas prêts à accepter l'Ukraine en leur sein. Si des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne défendent l’adhésion ukrainienne, au nom de leur propre sécurité face à la Russie, au moins deux pays y sont absolument opposés: la Hongrie et la Slovaquie, tous deux frontaliers de l'Ukraine.

Or, toute nouvelle adhésion doit être acceptée à l'unanimité. La Suède, ex-pays neutre, en sait quelque chose : ce pays a dû attendre que la Turquie lève son veto – en raison de l'accueil par Stockholm de militants kurdes – en janvier 2024, presque deux ans après sa demande d'adhésion en mai 2022, pour intégrer l'Alliance.

Inquiétudes franco-allemandes

Second constat: la situation politique dans plusieurs pays clés de l'OTAN, comme l'Allemagne, la France ou surtout les Etats-Unis, n'est pas du tout favorable à l'intégration de l'Ukraine. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz est sous la pression de l'AfD, le parti national-populiste hostile à la poursuite de l'aide à l'Ukraine et désireux d'arrêter toute livraison d'armes à Kiev s'il parvient au pouvoir.

En France, Emmanuel Macron vient d'affronter publiquement Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national (favorite des sondages pour la présidentielle d'avril-mai 2027), pour la même raison. Le RN français est en plus, comme le parti de gauche radicale LFI (second dans les sondages), hostile à l'Alliance atlantique. Impossible, dans ces conditions, d'espérer que l'entrée de l'Ukraine puisse être acceptée.

S'y ajoute, bien sûr, l'hostilité de Donald Trump et de l'actuelle administration américaine qui, jusque-là, veut avant tout obtenir un «deal» avec la Russie de Poutine. Le président américain rencontrera d'ailleurs son homologue russe avec le président chinois Xi Jinping ce jeudi 19 novembre à Shenzhen (Chine), en marge du sommet régional Asie-Pacifique.

Troisième constat: le gouvernement ukrainien ne veut toujours pas céder le Donbass, dont la Russie a scellé en avance l'annexion en organisant, en septembre 2022, des référendums sans vérification internationale dans les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi qu'à Kherson et Zaporijjia, en pleine guerre.

Il est donc très peu probable que Kiev accepte une modification de ses frontières, et même si cela devait avoir lieu sur le tapis vert des négociations, il faudrait ensuite le faire approuver par référendum en Ukraine, après quatre années de guerre. Pour mémoire, la Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, demeure considérée par Kiev comme partie intégrante de l'Ukraine.

Un hiver terrible

Que peut-il se passer dans ces conditions, alors que l'Ukraine s'engage dans un hiver terrible sous une pluie de frappes russes, avec des pénuries d'électricité et d'eau très dures à supporter dans les grandes villes? Deux options sont sur la table.

L'option 1 est d'offrir à l'Ukraine, en échange de concessions territoriales – exigées par Poutine –, une garantie de sécurité sous la forme d'une clause d'assistance mutuelle en cas de nouvelle agression russe, comparable à l'article 5 de la charte de l'Alliance atlantique. Les troupes de l'OTAN ne pénétreraient pas en Ukraine, après la conclusion d'un cessez-le-feu, mais elles constitueraient, sous une forme ou sous une autre, un «bouclier» pour empêcher la répétition de la guerre. Mais rien ne dit que cela dissuadera la Russie, qui pourrait tester cette clause et mettre l'Alliance en difficulté.

Défense européenne

La seconde option est d'accélérer l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne (qui a été promise et pour laquelle des négociations sont en cours), et de faire bénéficier ce pays, avant même son entrée dans l'UE, de la clause 42.7 du traité européen selon laquelle «Si un Etat membre de l’UE est victime d’une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies». Du fait que 23 des 27 Etats membres de l'Union font partie de l'OTAN, l'imbrication entre les deux serait étroite.

En l'état actuel, l'affirmation de Volodymyr Zelensky ne paraît en tout cas pas de nature à faire plier Vladimir Poutine, toujours invité par Donald Trump au prochain sommet du G20 en Floride, les 14 et 15 décembre. C'est plutôt l'OTAN qui s'interroge. Il n'y aura d'ailleurs pas de sommet annuel de l'Alliance en 2027 en Albanie, comme cela était prévu. La prochaine rencontre des dirigeants des pays de l'Alliance est prévue en 2028. La grenade diplomatique «otanienne» de Kiev ne peut guère, dans ces conditions, faire peur à la Russie.