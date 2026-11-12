A Dublin, ces Européens rêvent déjà d'enterrer Trump

La capitale irlandaise accueille ce jeudi un sommet de la Communauté politique européenne, dont la Suisse fait partie. Pour beaucoup de dirigeants présents, la priorité est désormais d'attendre l'arrivée des démocrates à Washington. Pour tourner la page Trump.

En bref Les Européens se réunissent ce jeudi 12 novembre à Dublin, en irlande. Ils espèrent qu'une majorité démocrate au Congrès américain, élue le 3 novembre 2026, rééquilibrera les relations transatlantiques.

Un Congrès démocrate pourrait garantir un soutien accru à l'Ukraine, limiter certaines décisions présidentielles et favoriser des relations commerciales moins conflictuelles.

Plusieurs dirigeants européens, traditionnellement proches des Etats-Unis, estiment donc qu'il est urgent d'attendre avant d'investir dans la politique de défense commune.

Richard Werly Journaliste Blick

Guy Parmelin, attendu ce jeudi 12 novembre à Dublin (Irlande), doit sans doute y penser aussi: l'heure d'une nouvelle administration américaine, moins brutale envers ses partenaires européens, a-t-elle de facto sonné avec la victoire retentissante des démocrates le 3 novembre? L'actuel président de la Confédération, sur le départ du Conseil fédéral, assiste ce jeudi au second sommet de la Communauté politique européenne (CPE) organisé cette année. Il était également présent en mai à Erevan (Arménie).

47 pays, dont la Suisse, sont membres de la CPE, qui regroupe 20 Etats non membres de l'Union européenne autour des 27. Mais depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, un fantôme plane sur ces réunions supposées incarner le Vieux Continent, avec la Turquie mais sans la Russie: celui des Etats-Unis et de leur politique jusque-là impitoyable pour leurs alliés.

Deal avec la Russie

Cette occasion de tourner la page Trump est déjà très visible sur le dossier ukrainien. Pour l'heure, l'administration américaine actuelle continue de privilégier un «deal» avec Vladimir Poutine, que Trump a invité au sommet du G20 en Floride, à la mi-décembre. Le locataire de la Maison Blanche refuse toujours d'appliquer le paquet de sanctions «Graham» voté par le Congrès en septembre et promulgué dans la foulée. Ces sanctions permettent de s'en prendre à tout Etat dont une entité commerciale commerce avec la Russie, en particulier via sa flotte pétrolière «fantôme».

Trump est même allé plus loin puisqu'il a conclu un accord avec la Russie pour la fourniture de diesel aux Etats-Unis le 9 octobre, dans l'espoir (vain) de faire chuter les prix du carburant. Or les choses changent.

En début de semaine à Abou Dhabi, les négociateurs américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont abrégé les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Abou Dhabi, faute de bonne volonté russe. Ils ont ensuite décidé de venir à Dublin, justement, pour rencontrer les Européens, qui étaient présents à Abou Dhabi sans être autour de la table de négociations. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a, lui, à plusieurs reprises souligné que l'Europe ne peut pas être tenue à l'écart du possible règlement de la guerre en Ukraine. Quel changement!

Collaborer avec les Etats-Unis

Les pays membres de la Communauté politique européenne ont tous en commun une volonté de collaborer avec les Etats-Unis. Beaucoup ont surtout, comme la Suisse avec ses commandes de chasseurs F-35 et de batteries de missiles Patriot (facturés plus cher que prévu et loin d'être livrés), besoin d'être rassurés alors que les arsenaux américains sont vides à cause de la guerre contre l'Iran. Les commandes passées seront-elles honorées? Peuvent-ils bien compter sur les industriels de la défense aux Etats-Unis?

Des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou le Danemark, très engagés dans leur partenariat avec Washington en matière de défense, et complètement intégrés à l'OTAN (l'Alliance atlantique) pour leur fonctionnement militaire, espèrent surtout que le Pentagone va cesser de les malmener. «On sent bien qu'à Dublin, un son de cloche va monter: attendons encore deux ans, tout va redevenir comme avant», déplore un ancien ambassadeur français auprès de l'Union européenne. «La défense communautaire autonome va y perdre des plumes.»

Questions qui fâchent

Un homme arrive à Dublin, ce jeudi, avec des questions qui fâchent. Selon plusieurs sources françaises, Emmanuel Macron compte mettre en garde ses partenaires européens contre «le dangereux syndrome de l'oubli». En clair: ce n'est pas parce que Trump vient d'être battu dans les urnes que les Etats-Unis vont faire des cadeaux à leurs alliés. Les Européens vont devoir continuer de payer les armes américaines pour l'Ukraine. Ils doivent rester forts et unis pour tenir tête à Washington, où la politique étrangère demeure entre les mains du président. Sauf que Macron est, encore plus que Trump, un «canard boiteux» à six mois de la fin de son mandat présidentiel, à la tête d'une France en pleines convulsions sociales.

Macron a toujours défendu une autonomie stratégique européenne vigoureuse. Il a même proposé d'étendre la dissuasion nucléaire française à ses partenaires européens. Mais Paris se retrouve coincé entre, d'une part, le possible retour en grâce de la relation Etats-Unis-Europe, et les méfiances entre Européens. Le réarmement de l'Allemagne, qui injecte cent milliards d'euros dans sa défense tout en renonçant aux projets d'avions et de chars du futur avec les Français, inquiète. L'OTAN pourrait redevenir le cadre des discussions stratégiques alors que Trump malmenait l'Alliance.

Neutralité suisse, mais...

La Suisse, malgré sa neutralité qu'elle partage avec l'Irlande, pays hôte, est dans une position similaire. Si le Congrès démocrate tempère Donald Trump et ses exigences, tant mieux! La Confédération continue de miser sur les armes américaines, après avoir fait le choix du F-35. Le 28 octobre, le Conseil fédéral a finalisé le projet d'acquisition de matériel de défense antiaérien et deux concurrents restent en lice: le système franco-italien SAMP/T et le système israélien Barak, conçu en partenariat avec les Etats-Unis. Et si, pour s'acheter les bonnes grâces de Washington post-«midterms», les Européens recommençaient à commander «Made in USA»?