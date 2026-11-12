DE
FR

Sommet avec Guy Parmelin
A Dublin, ces Européens rêvent déjà d'enterrer Trump

La capitale irlandaise accueille ce jeudi un sommet de la Communauté politique européenne, dont la Suisse fait partie. Pour beaucoup de dirigeants présents, la priorité est désormais d'attendre l'arrivée des démocrates à Washington. Pour tourner la page Trump.
Publié: il y a 14 minutes
1/5
Au précédent sommet d'Erevan, en Arménie en mai 2026, la question de l'Ukraine était empoisonnée par la volonté de Trump de négocier avec Poutine.
Photo: AFP

En bref

  • Les Européens se réunissent ce jeudi 12 novembre à Dublin, en irlande. Ils espèrent qu'une majorité démocrate au Congrès américain, élue le 3 novembre 2026, rééquilibrera les relations transatlantiques.
  • Un Congrès démocrate pourrait garantir un soutien accru à l'Ukraine, limiter certaines décisions présidentielles et favoriser des relations commerciales moins conflictuelles.
  • Plusieurs dirigeants européens, traditionnellement proches des Etats-Unis, estiment donc qu'il est urgent d'attendre avant d'investir dans la politique de défense commune.
Richard Werly
Richard WerlyJournaliste Blick

Guy Parmelin, attendu ce jeudi 12 novembre à Dublin (Irlande), doit sans doute y penser aussi: l'heure d'une nouvelle administration américaine, moins brutale envers ses partenaires européens, a-t-elle de facto sonné avec la victoire retentissante des démocrates le 3 novembre? L'actuel président de la Confédération, sur le départ du Conseil fédéral, assiste ce jeudi au second sommet de la Communauté politique européenne (CPE) organisé cette année. Il était également présent en mai à Erevan (Arménie).

A lire sur la Communauté politique européenne
Vladimir Poutine cherchera-t-il, de nouveau, à s'ingérer dans les élections en Arménie le 7 juin prochain?
Bouclier démocratique
En Arménie, les Européens découvrent comment battre Poutine
Guy Parmelin a profité du sommet de pays européens à Erevan pour mener des entretiens bilatéraux.
Macron, Meloni, ...
Guy Parmelin mène de nombreux entretiens lors du sommet à Erevan

47 pays, dont la Suisse, sont membres de la CPE, qui regroupe 20 Etats non membres de l'Union européenne autour des 27. Mais depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, un fantôme plane sur ces réunions supposées incarner le Vieux Continent, avec la Turquie mais sans la Russie: celui des Etats-Unis et de leur politique jusque-là impitoyable pour leurs alliés.

Deal avec la Russie

Cette occasion de tourner la page Trump est déjà très visible sur le dossier ukrainien. Pour l'heure, l'administration américaine actuelle continue de privilégier un «deal» avec Vladimir Poutine, que Trump a invité au sommet du G20 en Floride, à la mi-décembre. Le locataire de la Maison Blanche refuse toujours d'appliquer le paquet de sanctions «Graham» voté par le Congrès en septembre et promulgué dans la foulée. Ces sanctions permettent de s'en prendre à tout Etat dont une entité commerciale commerce avec la Russie, en particulier via sa flotte pétrolière «fantôme».

A lire sur l'Ukraine
Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Kiev.
Délégation américaine à Kiev
«Il y a déjà eu trop de négociations sans paix»
Ursula von der Leyen à Bruxelles, le 19 juin 2026.
Drone explosif à Leipzig
L'UE accuse la Russie de «terrorisme» envers l'Allemagne

Trump est même allé plus loin puisqu'il a conclu un accord avec la Russie pour la fourniture de diesel aux Etats-Unis le 9 octobre, dans l'espoir (vain) de faire chuter les prix du carburant. Or les choses changent.

En début de semaine à Abou Dhabi, les négociateurs américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont abrégé les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Abou Dhabi, faute de bonne volonté russe. Ils ont ensuite décidé de venir à Dublin, justement, pour rencontrer les Européens, qui étaient présents à Abou Dhabi sans être autour de la table de négociations. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a, lui, à plusieurs reprises souligné que l'Europe ne peut pas être tenue à l'écart du possible règlement de la guerre en Ukraine. Quel changement!

Collaborer avec les Etats-Unis

Les pays membres de la Communauté politique européenne ont tous en commun une volonté de collaborer avec les Etats-Unis. Beaucoup ont surtout, comme la Suisse avec ses commandes de chasseurs F-35 et de batteries de missiles Patriot (facturés plus cher que prévu et loin d'être livrés), besoin d'être rassurés alors que les arsenaux américains sont vides à cause de la guerre contre l'Iran. Les commandes passées seront-elles honorées? Peuvent-ils bien compter sur les industriels de la défense aux Etats-Unis?

Des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou le Danemark, très engagés dans leur partenariat avec Washington en matière de défense, et complètement intégrés à l'OTAN (l'Alliance atlantique) pour leur fonctionnement militaire, espèrent surtout que le Pentagone va cesser de les malmener. «On sent bien qu'à Dublin, un son de cloche va monter: attendons encore deux ans, tout va redevenir comme avant», déplore un ancien ambassadeur français auprès de l'Union européenne. «La défense communautaire autonome va y perdre des plumes.»

A lire sur Trump
Donald Trump reste le chef de la première puissance militaire mondiale, et le patron de l'OTAN.
Le sommet d'Ankara va s'ouvrir
Les 5 mauvaises surprises pour les Européens à l'OTAN
C'est parti, à Washington, pour les célébrations du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis.
Notre grand récit
Les USA ont 250 ans (2/3)
L'Empereur américain Donald Trump court-il droit à sa perte?

Questions qui fâchent

Un homme arrive à Dublin, ce jeudi, avec des questions qui fâchent. Selon plusieurs sources françaises, Emmanuel Macron compte mettre en garde ses partenaires européens contre «le dangereux syndrome de l'oubli». En clair: ce n'est pas parce que Trump vient d'être battu dans les urnes que les Etats-Unis vont faire des cadeaux à leurs alliés. Les Européens vont devoir continuer de payer les armes américaines pour l'Ukraine. Ils doivent rester forts et unis pour tenir tête à Washington, où la politique étrangère demeure entre les mains du président. Sauf que Macron est, encore plus que Trump, un «canard boiteux» à six mois de la fin de son mandat présidentiel, à la tête d'une France en pleines convulsions sociales.

Macron a toujours défendu une autonomie stratégique européenne vigoureuse. Il a même proposé d'étendre la dissuasion nucléaire française à ses partenaires européens. Mais Paris se retrouve coincé entre, d'une part, le possible retour en grâce de la relation Etats-Unis-Europe, et les méfiances entre Européens. Le réarmement de l'Allemagne, qui injecte cent milliards d'euros dans sa défense tout en renonçant aux projets d'avions et de chars du futur avec les Français, inquiète. L'OTAN pourrait redevenir le cadre des discussions stratégiques alors que Trump malmenait l'Alliance.

Neutralité suisse, mais...

La Suisse, malgré sa neutralité qu'elle partage avec l'Irlande, pays hôte, est dans une position similaire. Si le Congrès démocrate tempère Donald Trump et ses exigences, tant mieux! La Confédération continue de miser sur les armes américaines, après avoir fait le choix du F-35. Le 28 octobre, le Conseil fédéral a finalisé le projet d'acquisition de matériel de défense antiaérien et deux concurrents restent en lice: le système franco-italien SAMP/T et le système israélien Barak, conçu en partenariat avec les Etats-Unis. Et si, pour s'acheter les bonnes grâces de Washington post-«midterms», les Européens recommençaient à commander «Made in USA»?

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus