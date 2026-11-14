Le président ukrainien affirme que Washington a proposé des concessions territoriales en échange d’une adhésion à l’OTAN. Il ne veut pas prendre cette décision tout seul.

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les Etats-Unis lui avaient proposé de céder des territoires en échange de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et que Kiev était en pourparlers sur des garanties de sécurité «spécifiques» de la part des Occidentaux, assurant qu’il demanderait l’approbation de ses compatriotes si un accord était conclu.

«Les Américains ont soulevé une question: “Et si l’Ukraine rejoignait l’OTAN? L’Ukraine se retirerait-elle du Donbass?” C’était la première fois que cette question était posée», a déclaré Volodymyr Zelensky à des journalistes vendredi, dans des propos sous embargo jusqu’à samedi.

Il a ajouté que Kiev discutait de «garanties de sécurité spécifiques de la part de l’OTAN et de l’UE». Si les pays occidentaux les confirment, «alors je demanderai à la société ukrainienne ce qu’elle en pense: acceptons-nous ou non? Je n’ai pas le droit de prendre cette décision seul», a-t-il dit.

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