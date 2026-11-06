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Des dialogues en Occident renoués
L'isolement de Poutine s'effrite: Moscou redevient incontournable sur la scène mondiale

Pendant des années, Vladimir Poutine a été diplomatiquement ostracisé en Occident. Mais désormais, de plus en plus de chefs d’Etat renouent le contact avec le dirigeant du Kremlin. Six évolutions montrent comment son isolement s’effrite.
Publié: il y a 4 minutes
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L’Occident tend la main à la Russie. Mais Poutine est-il vraiment redevenu fréquentable?
Photo: imago images/UPI Photo

En bref

  • De plus en plus de chefs d’Etat et de gouvernement renouent le contact direct avec Vladimir Poutine au Kremlin
  • Donald Trump cherche à établir le contact avec le Kremlin, les Etats-Unis autorisent sous conditions les transactions de diesel avec la Russie
  • La Chine et l’Inde ont développé leurs relations avec Moscou, qui est considéré comme nécessaire en matière de guerre et de sécurité
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Pauline Bouillon

Malgré les bombardements continus sur l’Ukraine, Vladimir Poutine effectue son grand retour sur la scène internationale. En cette quatrième année de conflit, l’isolement diplomatique du chef du Kremlin se fissure de manière flagrante. Ce qui semblait encore impensable il y a peu redevient monnaie courante: le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et le président finlandais Alexander Stubb ont tous deux décroché leur téléphone pour joindre Vladimir Poutine. L’expert de l’Europe de l’Est Ulrich Schmid décrypte la manœuvre: «Poutine a activement cherché à nouer des contacts.»

Comme le rapporte le «New York Times», un nombre croissant de dirigeants rétablissent un dialogue direct avec Moscou. En tête de liste figure le président américain Donald Trump. Blick détaille les faits qui scellent la fin de la quarantaine russe.

L'Europe se divise

Sur le Vieux Continent, l'envie de renouer le contact direct gagne du terrain. Durant l’entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et les chefs d'Etat norvégien et finlandais, les discussions ont porté sur la guerre en Ukraine et l'architecture de sécurité européenne. Cette initiative a immédiatement essuyé une vague de critiques en Scandinavie – une réaction parfaitement fondée selon l'analyste Ulrich Schmid: «La Suède et le Danemark ont vertement critiqué ces pourparlers menés par la Norvège et la Finlande. Le bilan décevant et couru d'avance de ces échanges leur donne raison.»

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L’impossibilité de trouver un terrain d'entente explique l'impasse. «En réalité, toute tentative de pourparlers avec Moscou s'avère aujourd'hui vaine, faute de vocabulaire commun.» Ces démarches mettent à nu les fractures du continent: «On ne peut évoquer l'unité du camp occidental qu'avec d'infinies précautions. La relation transatlantique est rompue et les lignes divergent profondément au sein de l'Europe», résume Ulrich Schmid.

Le ballet des délégations au Kremlin

Les images parlent d'elles-mêmes: des dirigeants étrangers défilent à nouveau dans les salons dorés du Kremlin. Parmi les récents visiteurs figurent les représentants de la Slovaquie, du Vietnam, de l’Ethiopie et du Bénin.

La portée symbolique de ces réceptions officielles pèse bien plus lourd que le contenu technique des échanges. Elles envoient un message limpide à la planète: la Russie demeure une puissance incontournable.

Trump ouvre la porte vers l’Occident

Le principal accélérateur de ce dégel se nomme Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche privilégie le contact direct avec Moscou et balaie d'un revers de main la fermeté occidentale affichée jusqu'ici. Ce revirement confère à Vladimir Poutine une stature diplomatique majeure.

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«Le bénéfice majeur que Poutine tire de la stratégie russe de Trump consiste à prouver aux siens comme au monde entier qu'il compte à nouveau. Trump le traite avec égard, lui déroule le tapis rouge et le couvre d'éloges. C’est précisément ce qui s’est passé en Alaska en 2025», détaille Ulrich Schmid. En résumé, le chef du Kremlin peut à nouveau négocier d’égal à égal avec le président américain. Toutefois, la débâcle dans les urnes aux Etats-Unis est un coup dur pour le président russe.

Les sanctions s’assouplissent

Même sur le front des sanctions financières, la digue cède. Washington a rouvert la porte, sous certaines conditions strictes, au commerce du diesel russe. Pour le trésor de Moscou, ce feu vert garantit des rentrées d'argent cruciales – tout en actant l'affaiblissement de l'étau économique occidental.

A ces concessions s'ajoute une vision géopolitique partagée: «Trump et Poutine partagent la même approche quant à l'ordre international et au rôle autoritaire qu'un dirigeant doit exercer chez lui», analyse Ulrich Schmid. L'expert souligne ainsi une «renaissance de la doctrine des zones d'influence, aussi bien à Moscou qu'à Washington».

Les alliés hors-Occident tiennent bon

La Russie n'a en vérité jamais été coupée du reste du monde. Des géants tels que la Chine et l'Inde ont constamment consolidé leurs échanges avec Moscou. Ulrich Schmid le rappelle: «La Chine campe sur une posture que l’on peut définir comme une neutralité prorusse.»

Vladimir Poutine s’appuie depuis toujours sur un réseau solide en Asie et auprès des capitales du Sud global – un cercle d'alliés au sein duquel figurent non seulement Pékin et New Delhi, mais également Téhéran.

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