Grosse frayeur pour la population ukrainienne, dimanche soir. Les téléphones des habitants du pays ont reçu des notifications d'alerte les mettant en garde contre des dangers imminents. À Kiev, notamment, une alerte contre un danger de radiation a été émis. «Ne sortez pas dans la rue», était-il écrit, et «Si vous êtes à l'extérieur, trouvez immédiatement refuge dans le bâtiment le plus proche».
«Jamais encore nous n'avions reçu une telle alerte», a commenté un journaliste correspondant allemand en Ukraine. Des notifications ont été envoyées sur les téléphones avertissant aussi de «combats de rue» à Kiev et d'une «attaque chimique» dans la capitale. Dans certaines rues à Kiev et à Lviv, des alertes ont été émises par haut-parleur. Les messages ont été émis via une application officielle, habituellement prévue pour avertir d'éventuelles incursions aériennes russes en Ukraine.
Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a confirmé qu'il s'agissait de fausses alarmes et que le système avait probablement été hacké.