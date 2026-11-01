Les systèmes d'alerte ukrainiens ont été piratés dimanche soir. La population a été avertie d'un danger de radiation. Des messages ont même été diffusés par haut-parleur dans certaines rues.

«Danger de radiation. Ne sortez pas dans la rue»: Kiev en alerte

«Danger de radiation. Ne sortez pas dans la rue»: Kiev en alerte

Yannick Weber Newsdesk

Grosse frayeur pour la population ukrainienne, dimanche soir. Les téléphones des habitants du pays ont reçu des notifications d'alerte les mettant en garde contre des dangers imminents. À Kiev, notamment, une alerte contre un danger de radiation a été émis. «Ne sortez pas dans la rue», était-il écrit, et «Si vous êtes à l'extérieur, trouvez immédiatement refuge dans le bâtiment le plus proche».

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«Jamais encore nous n'avions reçu une telle alerte», a commenté un journaliste correspondant allemand en Ukraine. Des notifications ont été envoyées sur les téléphones avertissant aussi de «combats de rue» à Kiev et d'une «attaque chimique» dans la capitale. Dans certaines rues à Kiev et à Lviv, des alertes ont été émises par haut-parleur. Les messages ont été émis via une application officielle, habituellement prévue pour avertir d'éventuelles incursions aériennes russes en Ukraine.

Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a confirmé qu'il s'agissait de fausses alarmes et que le système avait probablement été hacké.