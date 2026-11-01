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Système ukrainien hacké
«Danger de radiation. Ne sortez pas dans la rue»: Kiev en alerte

Les systèmes d'alerte ukrainiens ont été piratés dimanche soir. La population a été avertie d'un danger de radiation. Des messages ont même été diffusés par haut-parleur dans certaines rues.
Publié: il y a 5 minutes
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Les habitants ont été invités à trouver refuge en raison d'un danger de radiation.
Photo: AFP
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Yannick WeberNewsdesk

Grosse frayeur pour la population ukrainienne, dimanche soir. Les téléphones des habitants du pays ont reçu des notifications d'alerte les mettant en garde contre des dangers imminents. À Kiev, notamment, une alerte contre un danger de radiation a été émis. «Ne sortez pas dans la rue», était-il écrit, et «Si vous êtes à l'extérieur, trouvez immédiatement refuge dans le bâtiment le plus proche».

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«Jamais encore nous n'avions reçu une telle alerte», a commenté un journaliste correspondant allemand en Ukraine. Des notifications ont été envoyées sur les téléphones avertissant aussi de «combats de rue» à Kiev et d'une «attaque chimique» dans la capitale. Dans certaines rues à Kiev et à Lviv, des alertes ont été émises par haut-parleur. Les messages ont été émis via une application officielle, habituellement prévue pour avertir d'éventuelles incursions aériennes russes en Ukraine.

Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a confirmé qu'il s'agissait de fausses alarmes et que le système avait probablement été hacké.

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