La Suisse est-elle en train de devenir le laboratoire secret des guerres du futur? Près de 80 start-ups suisses participent en toute discrétion à la révolution mondiale des drones militaires, d'après une enquête de la RTS publiée ce mardi 3 novembre.
La guerre en Ukraine a bouleversé les champs de bataille, dominés par les appareils sans pilote. En Suisse, l'innovation s'emballe. A Fribourg, la société Volatorix a développé un drone autonome capable de foncer à 500 km/h pour pulvériser les appareils ennemis en plein vol, sans intervention humaine. Mais cette course mondiale crée des pénuries: le spécialiste vaudois Flyability peine à trouver des microprocesseurs et des moteurs, accaparés par l'effort de guerre.
Pendant ce temps, l'armée suisse tarde à s'adapter et vise un bataillon dédié pour 2028. Surtout, le cadre légal coince. Face à des règles de neutralité strictes sur l'exportation d'armes, certains logiciels comme le zurichois Auterion s'exilent déjà à l'étranger. Si la droite demande d'assouplir les normes pour sauver l'industrie, la gauche refuse de brader la tradition humanitaire du pays. Le peuple tranchera dans les urnes le 29 novembre.