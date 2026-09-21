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Un nouveau bouclier antimissile réclamé
Un front citoyen réclame 40 milliards pour protéger le ciel suisse

La Suisse est impuissante face aux attaques aériennes. Une nouvelle alliance composée de personnalités de premier plan exige que cette situation change rapidement. Elle demande aux responsables politiques de débloquer plusieurs milliards de francs à cette fin.
Publié: 21.09.2026 à 08:00 heures
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«Schutzschirm Schweiz» réclame une meilleure protection de l'espace aérien et lance une pétition à cet effet.
Photo: zVg
Marco Lüssi

Pour le Conseil fédéral, le constat est clair: les attaques hybrides et les frappes à distance représentent le risque le plus tangible pour la sécurité nationale. «Parallèlement, l'armée ne dispose pas des ressources nécessaires pour protéger suffisamment la Suisse contre les menaces aériennes.» C'est sur ce fondement que le gouvernement a justifié, en août, sa demande de crédit supplémentaire de 970 millions de francs pour l'acquisition de systèmes de défense aérienne.

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Mais le milliard de francs proposé par le Conseil fédéral est loin d'être suffisant. C'est l'avis de l'alliance multipartite nouvellement créée «Schutzschirm Schweiz» (Bouclier de défense suisse), qui se définit comme un mouvement citoyen. Elle lance maintenant une pétition demandant au Conseil fédéral et au Parlement de débloquer les moyens financiers nécessaires pour protéger la population et les infrastructures critiques contre les drones et les missiles.

Une facture estimée à 40 milliards sur le long terme

Selon cette alliance, 4 milliards de francs supplémentaires sont nécessaires, d'ici 2027, sous forme d'un programme d'armement spécifique pour compléter le budget de l'armée de terre; 10 milliards sont requis à moyen terme et 40 milliards sur le long terme. Compte tenu de la forte demande mondiale et des longs délais de livraison des systèmes de défense aérienne, une action immédiate s'impose.

Aux commandes de l'initiative se trouve Andreas Hugi, PDG de l’agence de communication Furrerhugi. Il copréside l’alliance avec une trentaine de personnalités issues du monde des affaires, de la société et du sport – on y retrouve notamment l’ancien banquier Joe Ackermann, l’ancien boxeur Stefan Angehrn ou encore le PDG de l’aéroport de Zurich, Lukas Brosi.

«La Suisse réagit trop lentement»

L'ancien chef d'état-major des armées, Thomas Süssli, est également impliqué. Il avertit: «Le monde est devenu plus dangereux et la Suisse réagit trop lentement.» Ensemble, ils souhaitent que les responsables politiques prennent enfin des mesures sérieuses et immédiates pour améliorer la protection des citoyens suisses grâce à leur initiative. Il ne s’agit pas de savoir quel système sera mis en place. «La question est: que se passera-t-il si, demain, des drones et des missiles frappent nos infrastructures?»

Cette préoccupation anime également Monika Ribar, ancienne présidente du conseil d’administration des CFF. «La situation sécuritaire en Europe a radicalement changé. J’appartiens à une génération qui n’a pas connu la guerre, et je souhaite qu'il en soit ainsi pour les générations futures. Pour y parvenir, nous devons renforcer nos défenses.»

«L’important, c’est que notre vie quotidienne continue en cas de crise»

Une approche partagée par Tom Vogel. Cet entrepreneur et officier de milice déclare: «Les jeunes prennent leurs responsabilités envers notre pays au sein de l'armée. Les responsables politiques doivent donc veiller à ce qu’ils ne se retrouvent pas, eux et la population, sans bouclier protecteur.» La sécurité est souvent assimilée à l’armée. «Mais en fin de compte, il s’agit de choses très concrètes: nos logements, l’électricité, les transports, les hôpitaux, les écoles – et du fait que notre quotidien continue de fonctionner même en période de crise.»

En visant un premier palier de 10'000 signatures, «Schutzschirm Schweiz» entend créer un électrochoc populaire pour inciter les responsables politiques à hisser la défense antimissile au sommet des priorités budgétaires.

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