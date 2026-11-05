La défaite de Donald Trump et la reconquête démocrate du pouvoir législatif aux Etats-Unis paralysent la présidence et rebat les cartes. De Kiev à Pékin en passant par Bruxelles, voici ce que la nouvelle configuration politique américaine peut changer dans le monde.

La débâcle électorale de Trump provoque des bouleversements géopolitiques

La débâcle électorale de Trump provoque des bouleversements géopolitiques

En bref Après la perte des deux chambres du Congrès, Trump doit s'attendre à des enquêtes et à une procédure de destitution au Congrès

Les démocrates bloqueront de nouveaux crédits de guerre contre l'Iran et garantiront les aides à l'Ukraine dans le budget

L'Europe peut continuer à compter sur la protection de l'OTAN et doit s'attendre à de nouveaux droits de douane américains sur les exportations de l'UE

Guido Felder

Le mythe d'un mouvement MAGA intouchable s'est écrasé dans les urnes américaines. Avec la perte des deux chambres du Congrès, Donald Trump est passé en l'espace d'une nuit du statut de président tout-puissant à celui de gestionnaire d'un camp républicain en miettes.

Les démocrates vont désormais le pousser dans ses derniers retranchements en utilisant tous les leviers institutionnels à leur disposition. Cette bascule aura des répercussions planétaires: les équilibres géopolitiques vont être chamboulés. Sept points clés résument la nouvelle donne d'une superpuissance profondément fracturée.

1 Enquêtes sur la guerre, Epstein et les finances

Grâce à leurs nouvelles majorités, les démocrates s'emparent de la direction des commissions et peuvent déclencher des investigations tous azimuts. Les flux financiers opaques de Donald Trump, sa gestion solitaire de l'escalade militaire contre l'Iran ou encore les archives classifiées de l'affaire Epstein seront impitoyablement passés au crible lors d'auditions publiques retransmises en direct. Certes, aucune condamnation pénale ne le frappera tant qu'il occupera le Bureau ovale – mais l'exercice promet d'être particulièrement dévastateur pour son image.

2 Un «impeachment» spectacle programmé

L'ouverture d'une nouvelle procédure de destitution pour abus de pouvoir ne fait presque aucun doute. Si le bataillon républicain restant au Sénat parvient à bloquer son éviction formelle, ce procès hautement médiatisé remplira son office: lui infliger une humiliation politique maximale.

Pour Trump, les deux dernières années de mandat vireront au chemin de croix parlementaire. Chaque vote obligera les républicains à choisir entre afficher leur loyauté envers un président toxique ou préserver leurs propres chances de réélection.

3 Guerre ouverte pour 2028

Le champ de bataille le plus périlleux pour Donald Trump ne se joue plus face aux démocrates, mais au cœur même de son parti. Cette débâcle électorale libère les appétits des prétendants à sa succession.

Du vice-président J.D. Vance aux ténors du gouvernement en passant par les gouverneurs des Etats clés, la course pour la présidentielle de 2028 est lancée. Un constat s'impose chez les conservateurs: quiconque ne quitte pas à temps le navire trumpiste coulera avec lui.

4 Des entraves pour la guerre contre l'Iran

Certes, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, Trump conserve les prérogatives militaires. Toutefois, l'époque des raids aériens massifs et sans mandat contre l'Iran est définitivement révolue.

Grâce au contrôle des cordons de la bourse fédérale, la Chambre démocrate va fermer le robinet financier de toute escalade au Moyen-Orient. Aucun nouveau crédit de guerre ne sera débloqué et tout déploiement extérieur de troupes sans feu vert parlementaire sera stoppé net.

5 Répit pour Zelensky, gueule de bois pour Poutine

Pour le président russe Vladimir Poutine, le résultat de ces élections de mi-mandat sonne comme un rude coup de massue. Son allié de circonstance à la Maison Blanche, qui lui laissait les coudées franches dans son agression contre l'Ukraine, se retrouve désormais paralysé.

A l'inverse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky respire. La majorité démocrate, résolument favorable à Kiev, garantira le déblocage constant d'aides financières et militaires dans les prochains budgets.

6 L'Europe dans un shaker

Le nouveau Congrès démocrate verrouillera le maintien des troupes américaines sur le Vieux Continent et garantira le respect des engagements financiers envers l'OTAN. En revanche, la menace s'aggrave pour l'industrie européenne.

Empêtré sur la scène intérieure, Donald Trump concentrera son agressivité là où ses pouvoirs exécutifs restent intacts: le commerce extérieur. L'instauration de surtaxes douanières massives sur les exportations de l'UE s'annonce comme son ultime arme pour afficher ses muscles. L'Europe doit s'attendre à une riposte brutale.

7 Pékin triomphe

Tandis que Washington s'enlise dans des querelles partisanes destructrices, des blocages de crédits et des guerres d'usure parlementaires, le président chinois Xi Jinping observe la situation et doit se délecter. Une Amérique neutralisée par ses divisions internes ne peut plus imposer de cap ferme sur la scène internationale. Pékin va s'empresser d'occuper ce vide de pouvoir à l'échelle du globe – que ce soit en signant de nouveaux partenariats commerciaux ou en poussant ses pions militaires.