Plus les efforts diplomatiques avancent pour mettre fin au conflit ukrainien, plus la question de l'aide militaire européenne à Kiev est posée. L'inflexibilité de la Russie renforce, en Europe, les oppositions à un soutien sans faille.

En bref A l'approche de l'hiver, les divisions européennes sur le soutien militaire et financier à l'Ukraine se creusent. Quatre pays, dont la Hongrie et la Slovaquie, contestent les nouveaux mécanismes de financement proposés par l'UE.

Le coût total du financement nécessaire pour l'Ukraine en 2027 est estimé à 70 milliards d'euros, dont 45 milliards pourraient être pris en charge par l'UE.

La présence de soldats français sur le terrain, pour des missions d'entrainement, et les frappes ukrainiennes contre la Russie, alimentent la polémique.

Richard Werly Journaliste Blick

A quand, d'autres révélations sur la présence sur le sol ukrainien de soldats européens pour entraîner l'armée de Kiev, et à la guider dans l'utilisation de matériels sophistiqués livrés par leur pays respectifs pour résister à l'agression russe? Les informations données par la radio RFI sur l'existence de commandos français en Ukraine, forces non combattantes mais bel et bien engagées dans la lutte pour la défense du pays, relancent le débat sur le soutien militaire à ce pays.

Depuis le début de la guerre le 24 février 2022, des informations similaires avaient fait état de la présence de forces spéciales britanniques en Ukraine. Moscou a évidemment aussitôt dénoncé ce déploiement français, preuve selon les autorités russes que les Européens sont bel et bien en guerre contre la Russie.

Cette question du soutien militaire européen se pose d'autant plus crûment que les choses se sont accélérées sur le terrain diplomatique, et que les Etats-Unis poursuivent leur offensive en faveur d'un accord pour mettre fin au conflit. Ce jeudi 19 novembre, Donald Trump rencontrera à Shenzhen, en Chine, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine. Officiellement, l'Ukraine n'est pas au menu des discussions. Mais beaucoup d'experts estiment que le sujet sera quand même abordé.

Logique: les 15 et 16 décembre, le sommet du G20 se réunira en Floride, aux Etats-Unis, et Trump y a invité Poutine. Or cette fois, les Européens seront présents. Comment faire pour ces derniers, si le président russe, poursuivi par la Cour pénale internationale depuis mars 2023, dont le pays est sous sanctions (21 paquets de sanctions européennes ont été adoptés, y compris par la Suisse), se retrouve sur le devant de la scène?

Législatives en Espagne

Un premier test politique va venir en Europe le 29 novembre, lors des élections législatives espagnoles. S'il conforte son score, voire arrive en tête du scrutin, le parti d'extrême-droite Vox fera à coup sûr pression pour que l'aide militaire à l'Ukraine soit abandonnée.

Or dans le pays voisin du royaume, la France, le débat est déjà engagé. La candidate du Rassemblement national (RN, droite nationale populiste) Marine Le Pen a fait savoir qu'elle poursuivrait, si elle est élue, l'envoi de matériel militaire défensif, mais que son gouvernement cessera les aides budgétaires et financières. Le président Emmanuel Macron l'a aussitôt attaquée sur ce point. La candidate RN a rencontré l'ambassadeur ukrainien.

Mais la controverse ne va pas s'éteindre: l'autre favori des sondages, Jean-Luc Mélenchon (LFI, gauche radicale), a toujours dit qu'il était insensé pour l'Europe de confronter militairement la Russie nucléaire. Il l'a répété lors d'un grand meeting près de Paris le 7 novembre. Selon un sondage IFOP de février 2026, 47% des Français restaient favorables à l'aide militaire à l'Ukraine contre 37% défavorables.

Intransigeance russe, pression américaine

Le sujet est encore plus empoisonné par les frappes ukrainiennes sur la Russie, et surtout par les tirs de missiles dévastateurs sur le pont de Crimée ou sur les raffineries russes. Ces tirs, rappelons-le, sont la riposte aux attaques terribles sur les villes ukrainiennes où l'électricité et l'eau manquent en plein hiver.

L'Ukraine exerce son droit de légitime défense avec ses propres armes, notamment son missile Flamingo. Mais plus les infrastructures pétrolières russes sont touchées, plus l'intransigeance de Poutine augmente.

Plus problématique: les Etats-Unis ont à plusieurs reprises demandé aux Ukrainiens de cesser ce type de frappes. Les Européens se retrouvent donc dans une position intenable: plus ils soutiennent militairement l'Ukraine, plus ils s'engagent dans un conflit qu'ils souhaitent arrêter et dont leurs concitoyens sont fatigués.

Troupes européennes ciblées

Dernier aspect: les garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Vladimir Poutine a répété aux négociateurs américains venus le rencontrer le 13 novembre à Moscou que tout déploiement de soldats européens sur le sol ukrainien pour «défendre la paix» sera considéré comme un acte hostile, ouvrant la possibilité de prendre ses troupes pour cible.

Là aussi, une question se pose aux Européens, qui ont enfin accès aux négociations, et qui ont désigné un comité de cinq négociateurs (France, Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni). Doivent-ils continuer d'alimenter en armes (souvent américaines, payées par le contribuable européen) les militaires ukrainiens, ce que refusent déjà la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie? Plus l'hiver avance, avec son lot de souffrances, plus l'équation va devenir compliquée, voire intenable.