Huit voix européennes sont censées obtenir des résultats positifs lors des pourparlers sur l'Ukraine. Mais selon l'experte en négociation Martina Pesic, cette force de frappe pourrait bien se transformer en faiblesse si Moscou s'amuse à monter les délégués les uns contre les autres.

En bref Des délégations européennes participent aux discussions sur l’Ukraine, mais Moscou continue de freiner

L’experte avertit que les huit représentants doivent avoir des rôles clairs, faute de quoi des contradictions menacent l’équipe à la table des négociations

L’Europe peut utiliser de manière ciblée les fonds pour la reconstruction, les sanctions et les garanties de sécurité pour Kiev

Pauline Bouillon

L'Europe veut enfin avoir son mot à dire dans les négociations sur la guerre en Ukraine. Des délégations venues de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Pologne, ainsi que des représentants de l'UE et de l'OTAN, doivent prendre place à la table des discussions. Dès lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs confirmé sur X que les Européens avaient déjà participé à des échanges avec les Etats-Unis.

De son côté, la Russie freine des quatre fers. Lundi toujours, le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a mis les choses au clair: Moscou n'a pour l'instant pas donné son accord à un tel élargissement des pourparlers, rapporte le «Moscow Times». «Avant de pouvoir conclure cet accord, il faudrait encore que beaucoup de choses se passent», a déclaré Iouri Ouchakov. Dans ce contexte tendu, l'experte en négociation et shadow negotiator Martina Pesic explique les enjeux actuels et la stratégie que l'Europe doit adopter pour éviter d'être une fois de plus mise sur la touche par la Russie et les Américains.

Des délégations bien pensées

Plutôt qu'un émissaire unique, ce sont huit représentants qui porteront désormais les intérêts du Vieux Continent. Un casting qui n'a rien laissé au hasard, souligne Martina Pesic, par ailleurs chargée de cours à Saint-Gall: «La Grande-Bretagne et la France en tant que puissances nucléaires, l’Allemagne en tant que première économie, l’Italie, la Pologne en tant qu’Etat de premier plan, ainsi que les institutions de l’UE, qui décident des sanctions et des fonds pour la reconstruction.»

Mais une équipe aussi nombreuse peut-elle vraiment parler d’une seule voix? Pour l'experte, ce nombre cache un piège redoutable: «A la table des négociations, l'idéal reste d'avoir trois à cinq personnes», dit-elle. Une répartition claire des rôles est décisive: l’une mène la discussion, l’une observe la partie adverse, une autre maîtrise les chiffres et les faits. «Celui qui s'assoit là sans rôle précis devient une cible.» Si une délégation élargie apporte une vraie profondeur d'expertise et un soutien de poids, elle multiplie d'autant le risque de se voir poussée à la contradiction par la partie adverse.

Le président finlandais Alexander Stubb salue la décision d’avoir l’Europe à la table des négociations. Il estime qu’il était «irresponsable» d’avoir laissé le dialogue avec la Russie se dérouler si longtemps sans elle, déclare-t-il au «Financial Times». Cela ne sera toutefois pas simple. «Nous devons être réalistes. Il n’y aura pas d’accord sans l’accord de Poutine.» Alexander Stubb a parlé au téléphone avec Poutine pour la dernière fois en octobre. Contrairement aux déclarations de Iouri Ouchakov, Alexander Stubb a affirmé que Poutine était prêt à discuter avec l’Europe.

Comment Poutine pourrait diviser l’Europe

Avec un tel casting, quels messages l'Europe envoie-t-elle à ses interlocuteurs? «Aux Etats-Unis, le message est le suivant: un accord que l’Europe doit garantir et financer ne peut pas être négocié sans elle. L’Ukraine voit que l’Europe la soutient. La Russie voit un front large, mais aussi sept parties. Pour Moscou, cela représente sept numéros de téléphone, donc sept occasions d’appeler séparément chaque partie et de lui promettre quelque chose de différent», explique Martina Pesic.

La Russie pourrait notamment tenter d’attirer certains membres de la délégation de son côté en leur faisant des offres différentes. «Monter les uns contre les autres fonctionne par les émotions: la crainte d’être ignoré, l’orgueil blessé, des offres apparemment exclusives faites à certaines personnes», explique Martina Pesic.

Kaja Kallas freinée

Une lutte de pouvoir fait déjà rage à Bruxelles: l’UE a écarté sa propre haute représentante pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, lors de la composition de l’équipe, rapporte la «NZZ». Selon les traités européens, Kaja Kallas est pourtant responsable de la politique étrangère et de sécurité. Mais elle n’a pas obtenu le rôle dirigeant espéré au sein de la nouvelle délégation. Le président du Conseil européen António Costa et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont au contraire également revendiqué une influence.

Face à ces tentatives de division, Martina Pesic propose une parade: aucune concession ne doit être faite sans l'accord de tous. Par ailleurs, chaque contact bilatéral doit être exposé au grand jour, et il est impératif que chaque membre se voie attribuer un rôle visible et une vraie reconnaissance. Car la règle est simple: celui qui se sent lésé dans son propre camp devient une proie facile pour la partie adverse.

Selon Martina Pesic, l’Europe est loin d’être impuissante. Le continent dispose de ressources pour la reconstruction, d’avoirs russes gelés, de sanctions et de futures garanties de sécurité. «On prend au sérieux ceux qui peuvent donner quelque chose et empêcher quelque chose», rappelle l'experte. L'Europe doit donc abattre ses atouts de manière ciblée et arriver avec ses propres propositions: «Celui qui rédige la première ébauche dicte la structure des débats.» L’Europe doit agir de manière stratégique: «Le meilleur levier consiste à s'appuyer sur tout ce qui ne pourrait pas se faire sans l'Europe», estime l’experte.

«Un accord de paix devra être appliqué, sécurisé et financé. Et pour cela, la présence de l'Europe est indispensable, qu'il s'agisse de reconstruire le pays, d'apporter des garanties militaires ou de gérer la levée des sanctions», explique la négociatrice expérimentée. «L’Europe paiera une grande partie de la facture à la fin. Celui qui paie la facture devrait participer à la négociation du prix.»

Les discussions décisives ont lieu en coulisses

Pour qu’une percée soit possible, il faut avant tout une ligne commune. Avant les négociations, les Européens doivent clarifier ce qu’ils veulent obtenir, où se situent leurs lignes rouges et qui est autorisé à faire quelles concessions.

Selon Martina Pesic, les spécialistes en coulisses jouent également un rôle important. Ils analysent les offres, préparent des scénarios et identifient les pièges éventuels. «Les corrections décisives sont souvent apportées pendant les pauses», dit-elle.