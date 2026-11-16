Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine, avec pour mission de former des soldats ukrainiens et participer à l'entretien des matériels, selon des informations dévoilée lundi par Radio France internationale (RFI).
Cette mission confidentielle baptisée «Volia» et dirigée par un général français, consiste en une structure «légère et modulable», composée de «petits effectifs pour des missions courtes», selon les interlocuteurs de RFI s'exprimant sous couvert de l'anonymat.
Extrême confidentialité
Afin de garantir la confidentialité de cette présence militaire française dans un pays en guerre, il a été décidé, selon plusieurs sources proches du dossier citées par RFI, de s'appuyer sur la mission française de formation en cours en Pologne depuis 2023, dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine, dont le mandat court jusqu'en novembre 2028.
Dans ce cadre, des militaires français de l'armée de Terre sont chargés de l'instruction des sous-officiers, futurs chefs de groupe de combats ukrainiens. Depuis 2023, 25'000 soldats ukrainiens ont été formés en France comme en Pologne.
D'après RFI, cette mission «Gerfaut» sert de paravant pour masquer la présence de soldats français en Ukraine, et fait office de porte d'entrée pour l'Ukraine.