Des soldats français opèrent en Ukraine depuis plusieurs mois pour former des militaires et entretenir du matériel, révèle RFI. Une opération secrète, nommée «Volia», serait dirigée par un général français.

Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine pour des missions de soutien

Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine pour des missions de soutien

AFP Agence France-Presse

Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine, avec pour mission de former des soldats ukrainiens et participer à l'entretien des matériels, selon des informations dévoilée lundi par Radio France internationale (RFI).

Cette mission confidentielle baptisée «Volia» et dirigée par un général français, consiste en une structure «légère et modulable», composée de «petits effectifs pour des missions courtes», selon les interlocuteurs de RFI s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Extrême confidentialité

Afin de garantir la confidentialité de cette présence militaire française dans un pays en guerre, il a été décidé, selon plusieurs sources proches du dossier citées par RFI, de s'appuyer sur la mission française de formation en cours en Pologne depuis 2023, dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine, dont le mandat court jusqu'en novembre 2028.

A lire aussi Live Moscou visée par 600 drones L'Ukraine frappe le pont reliant la Russie à la Crimée annexée

Dans ce cadre, des militaires français de l'armée de Terre sont chargés de l'instruction des sous-officiers, futurs chefs de groupe de combats ukrainiens. Depuis 2023, 25'000 soldats ukrainiens ont été formés en France comme en Pologne.

D'après RFI, cette mission «Gerfaut» sert de paravant pour masquer la présence de soldats français en Ukraine, et fait office de porte d'entrée pour l'Ukraine.