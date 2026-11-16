DE
FR

Révélations choc de RFI
Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine pour des missions de soutien

Des soldats français opèrent en Ukraine depuis plusieurs mois pour former des militaires et entretenir du matériel, révèle RFI. Une opération secrète, nommée «Volia», serait dirigée par un général français.
Publié: il y a 6 minutes
1/2
Des soldats français opèrent en Ukraine depuis plusieurs mois pour des missions de soutien. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine, avec pour mission de former des soldats ukrainiens et participer à l'entretien des matériels, selon des informations dévoilée lundi par Radio France internationale (RFI).

Cette mission confidentielle baptisée «Volia» et dirigée par un général français, consiste en une structure «légère et modulable», composée de «petits effectifs pour des missions courtes», selon les interlocuteurs de RFI s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Extrême confidentialité

Afin de garantir la confidentialité de cette présence militaire française dans un pays en guerre, il a été décidé, selon plusieurs sources proches du dossier citées par RFI, de s'appuyer sur la mission française de formation en cours en Pologne depuis 2023, dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine, dont le mandat court jusqu'en novembre 2028.

A lire aussi
AFP_D7KG3ZQ.jpg
Live
Moscou visée par 600 drones
L'Ukraine frappe le pont reliant la Russie à la Crimée annexée

Dans ce cadre, des militaires français de l'armée de Terre sont chargés de l'instruction des sous-officiers, futurs chefs de groupe de combats ukrainiens. Depuis 2023, 25'000 soldats ukrainiens ont été formés en France comme en Pologne.

D'après RFI, cette mission «Gerfaut» sert de paravant pour masquer la présence de soldats français en Ukraine, et fait office de porte d'entrée pour l'Ukraine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus