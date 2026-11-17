Le pont de Crimée a-t-il été ciblé par un missile de type «Flamingo»? C'est ce que redoute Moscou, qui a convoqué une réunion de crise après l’attaque, tandis que Kiev a vu deux de ses ponts être bombardés par les Russes.

Le pont de Crimée a-t-il été touché par un missile «Flamingo»?

Le pont de Crimée a-t-il été touché par un missile «Flamingo»?

Daniel Macher

La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne cesse de s'intensifier, les deux parties poursuivant leurs attaques sans relâche. Le pont de Crimée, qui relie la Russie à la péninsule annexée par Moscou en 2014, semble avoir été gravement endommagé.

Des parties entières de cette infrastructure vitale se sont partiellement effondrées. «L'ennemi a de nouveau attaqué le pont de Crimée. Le trafic est actuellement interrompu», a annoncé le gouverneur nommé par Moscou, Sergueï Aksionov, via Telegram tôt mardi matin.

A Moscou, les répercussions de cette nouvelle attaque sont prises très au sérieux. Selon le portail en ligne Focus, une commission du gouvernement russe s'est réunie mardi matin en session extraordinaire. Le groupe, présidé par le vice-Premier ministre Marat Khousnoulline, se serait notamment pencheé sur la «gestion des conséquences de l'attaque contre le pont de Crimée». L'information avaot d'abord été relayée par les agences de presse d'Etat russes, citant des sources gouvernementales.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'attaque a été menée à l'aide d'un missile FP-5, également connu sous le nom de «Flamingo». Selon Focus, des vidéos circulant sur Telegram montreraient un tel missile se dirigeant vers le pont. Pour l'heure, l'authenticité de ces enregistrements n'a pas pu étre confirmée.

Moscou sous les drones

Le pont de Crimée est loin d'être la seule infrastructure attaquée par l'Ukraine. Moscou, la capitale russe, a été de nouveau cible par une pluie de des drones ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi. Le maire Sergueï Sobianine a déclaré que la défense aérienne russe avait intercepté ou neutralisé plus de 200 drones.

De son côté, la Russie a poursuivi ses attaques contre l'Ukraine. Des missiles russes ont de nouveau frappé la capitale, Kiev, endommageant apparemment des ponts importants et des infrastructures critiques. «Selon les premières informations, les ponts Nord et Sud ont été touchés», a annoncé le maire de Kiev, Vitali Klitschko, via Telegram.

La population en ressent déjà les effets. Selon Vitali Klitschko, le chauffage urbain et l'approvisionnement en eau sont hors service dans plusieurs quartiers de la ville. La circulation est elle aussi fortement perturbée. De précédentes attaques de drones et de missiles russes avaient déjà endommagé des routes et des ponts du métro.

D'autres villes attaquées

Mais la capitale n'est pas la seule cible attaques russe, Moscou ayant déployé ses drones un peu partout dans les pays. Selon les autorités, les grandes villes de Kharkiv, Dnipro et Zaporijia ont été parmi les villes les plus touchées.

D'après les autorités régionales, un site industriel de Zaporijia a été touché par des roquettes. La ville de Smila, dans la région de Tcherkassy, au centre de l'Ukraine, a également essuyé des attaques. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant d'éventuels blessés ou morts.