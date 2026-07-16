Aktie von SpaceX fällt erstmals unter Ausgabepreis

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk (55) kämpft an der Börse mit Kurs-Turbulenzen: Die Aktie verlor am Mittwoch weiter an Boden – und fiel erstmals unter den Ausgabepreis von 135 Dollar beim Börsengang vor knapp einem Monat. Aus dem Handel ging das SpaceX-Papier dann zu einem Preis von leicht über 135 Dollar.

Dabei sprengte der Musk-Konzern beim grössten Börsengang aller Zeiten noch alle Dimensionen. Am ersten Handelstag kletterte die Aktie um 19 Prozent. In den Tagen danach ging es weiter aufwärts – bis aufs Rekordhoch von 201 Dollar pro Titel. Anschliessend geriet die Aktie aber ins Wanken. Anleger, die früh eingestiegen waren, machten ihre Kursgewinne zu Geld. Weitere Gründe für die taumelnde SpaceX-Aktie erfährst du im Artikel von Börsen-Expertin Bernadette Hogg.

Die Kursverluste des Raumfahrtunternehmens haben auch Auswirkungen aufs Vermögen von Elon Musk. Er ist aktuell nicht mehr Billionär. Laut dem Bloomberg Billionaires Index ist der streitbare Tech-Unternehmer derzeit gut 850 Milliarden Dollar schwer.