Historischer Tag für die Wall Street! Elon Musk feiert mit SpaceX die Notierung an der New Yorker Börse. Mit einem Marktwert in Milliardenhöhe steigt der reichste Mensch der Welt nun zum ersten Billionär der Geschichte auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX feiert den grössten Börsengang aller Zeiten, die Aktie könnte bei laut Medienberichten 168,25 Dollar starten

Über 4000 SpaceX-Angestellte werden durch den Börsengang zu Millionären

SpaceX-Wert: 1,8 Billionen Dollar – Musk hält 80 Prozent der Anteile

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die Glocke an der Wall Street hat gebimmelt: Der grösste Börsengang der Geschichte ist perfekt. Die Aktien von SpaceX sind seit 15.30 Uhr im regulären Handel. Frühe Kursnotierungen deuten laut Medienberichten darauf hin, dass die Aktie mit einem Eröffnungskurs von 168,25 Dollar starten könnte. Das sind 25 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar pro Aktie.

Das dürfte Elon Musk freuen. Er stand zur Eröffnung vor versammelten Mitarbeitern an seiner «Starbase» in Texas. Vor der Eröffnungsglocke verkündete Musk: «An alle, die das hier sehen: SpaceX möchte euch zum Mond bringen, euch zum Mars bringen und letztendlich noch weiter.»

Space X gehört nun zu den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt – mit einer Bewertung von rund 1,8 Billionen Dollar vor dem Handelsstart.

Das macht Elon Musk, dem auch der E-Autobauer Tesla und der Kurznachrichtendienst X gehören, zum ersten Billionär der Geschichte. Musk bleibt mit rund 80 Prozent der Anteile Hauptaktionär von SpaceX. Nur 5 Prozent der Unternehmensanteile sind nun an der Börse öffentlich handelbar. Die SpaceX-Angestellten halten insgesamt rund 7 Prozent, dadurch werden über 4000 Angestellte durch den Börsengang zu Millionären.

Vor der Eröffnung die Unsicherheit

Der vor 24 Jahren gegründete Konzern setzt sich aus dem Satellitenunternehmen Starlink, dem Raumfahrtgeschäft, der KI-Firma SpaceXAI und dem Grossraketenlaunch-Betrieb Starship zusammen. Der Börsengang wurde in den Wochen und Monaten vor dem Start heiss diskutiert. Darüber, ob es Sinn macht, auf ein Unternehmen mit so viel noch unerschlossenem Potenzial zu setzen, haben sich viele den Kopf zerbrochen.

Nicht jeder ist erfreut über den Rekordbörsengang. Am Donnerstag kam es in New York zu einer Demonstration gegen Musk und das KI-Programm Grok, das seit kurzem zum SpaceX-Universum gehört. Eine aufblasbare nackte Musk-Figur wurde von Aktivisten auf den Times Square gebracht – als Protest gegen die Software, die angeblich Kinderpornografie und explizite Bilder generieren kann.