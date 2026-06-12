Die USA erwarten gespannt den «Raketenstart» von SpaceX an der Nasdaq-Börse in New York. Mit dem Handelsbeginn um 15.30 Uhr wird Elon Musk zum Billionär – und Angestellte zu Multimillionären. Die grosse Frage: Geht der Kurs in Richtung Mond? Oder droht ein Absturz?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX-Aktienhandel startet heute um 15.30 Uhr in New York

Elon Musk wird erster Billionär, 4000 Mitarbeitende werden Millionäre

SpaceX-Bewertung: 1,8 Billionen Dollar, 2025 Verluste von 5 Milliarden Dollar

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Der Countdown hat längst begonnen: Um 15.30 Uhr Schweizer Zeit kommen die Aktien von SpaceX an der Börse in New York in den Handel – und lassen die Rekorde purzeln. Es ist der mit Abstand grösste Börsengang der Geschichte. 75 Milliarden Dollar hat Tausendsassa Elon Musk für 5 Prozent der Anteile an seiner Raumfahrtfirma eingesammelt, das gleichzeitig auch Satelliten- und KI-Unternehmen ist. Das ergibt eine astronomisch hohe Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar.

Der SpaceX-Börsengang macht damit viele Leute von der einen Sekunde auf die nächste enorm viel vermögender – ganz zuvorderst Musk selbst. Der jetzt schon reichsten Mensch der Welt steigt dadurch zum ersten Billionär auf. Und gleichzeitig werden rund 4000 aktuelle und ehemalige SpaceX-Mitarbeitende sofort zu Millionären – auch Ingenieure und Handwerkerinnen. Das sind so viele Menschen auf einmal wie noch nie.

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SpaceX ist der Zwerg unter den Tech-Giganten

Damit der SpaceX-Börsengang auch ein Erfolg wird, hat die Wall Street eine Armada an Angestellten dafür abbestellt. Zu präsent sind an der Börse frühere Pannen. Das bekannteste Beispiel ist der völlig schiefgegangene Börsengang des Social-Media-Giganten Facebook 2012, als Anleger stundenlang nicht wussten, ob sie überhaupt Aktien erhalten hatten. Darum kümmern sich seit Monaten sogenannte «Klempner» auf der technischen Seite darum, dass nun bei SpaceX die «Rohrleitungen» nicht verstopft sind, also dass der Handel reibungslos abläuft.

Auf Seite der Anleger interessiert aber vielmehr die Frage: Lohnt sich der Aktienkauf? Darüber streiten Investoren und Finanzmarkexpertinnen seit Tagen. Die Pessimisten warnen vor einer «massiven Überbewertung». Die 1,8 Billionen Dollar stehen im Widerspruch zur derzeitigen Wirtschaftsleistung von SpaceX. Das Unternehmen schreibt immer noch Verluste, 2025 waren es fünf Milliarden Dollar. Und bei den Umsätzen ist Musks Konzern im Vergleich zu den US-Tech-Riesen ein Zwerg. SpaceX erwirtschaftete im letzten Jahr 18 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der Chip-Gigant Nvidia, das derzeit wertvollste Unternehmen der Welt, setzte 2025 insgesamt 130 Milliarden Dollar um.

Wall Street schürt grosse Euphorie

Die Optimisten verweisen dagegen auf die Vision und das Potenzial von SpaceX. Heisst: Die hohe Bewertung ist eine Wette auf eine glorreiche Zukunft des Unternehmens. Und eine Wette auf Elon Musk. Er soll SpaceX zur Erfolgsgeschichte machen – wie ihm das mit Tesla gelungen ist. Der umtriebige Bald-Billionär bleibt sodann auch der starke Mann bei SpaceX. Er hält auch nach dem Börsengang weiterhin rund 80 Prozent am Unternehmen.

Die Wall Street wird alles daran setzen, dass der Börsengang ein Erfolg wird. So sind mehrere US-Grossbanken involviert – etwa Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley. Sie könnten mit eigenen Investitionen eingreifen, sollte der Kurs am ersten Handelstag ins Taumeln kommen. Und Marktbeobachter munkeln, dass US-Präsident Donald Trump (79) seine am Donnerstag angedrohten Angriffe auf den Iran extra wegen des Börsengangs abgeblasen hat – um keine schlechte Stimmung an den Märkten zu verbreiten.

Entsprechend zuversichtlich ist ein Grossteil der Investoren. Auf der Wettplattform Polymarket rechnen derzeit 90 Prozent damit, dass die SpaceX-Aktie den ersten Handelstag im Plus beendet. Und mehr als die Hälfte hofft auf einen Kursgewinn von über 20 Prozent. Das wäre dann ganz zum Geschmack von Elon Musk. Und der Wall Street.