Das Weltraumunternehmen SpaceX plant den Gang an die Börse. In weniger als einem Monat soll es so weit sein. Dann könnte der jetzt schon reichste Mensch des Planeten einen neuen Meilenstein erreichen. Und unsere Vorstellungskraft definitiv sprengen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX plant Mega-Börsengang an Nasdaq am 12. Juni in New York

Elon Musk könnte als erster Mensch 1'000'000'000'000 Dollar erreichen

SpaceX will bis zu 80 Milliarden Dollar von Investoren einsammeln

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Wall Street bereitet sich auf ein geschichtsträchtiges Ereignis vor: Das Raumfahrtunternehmen SpaceX plant einen Mega-Börsengang an der US-Technologie-Börse Nasdaq in New York. Und offenbar soll es schon bald so weit sein. Als Termin peilt die Firma von Elon Musk (54) den 12. Juni an, wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf interne Quellen berichtet hat. SpaceX strebt an, von Investoren bis zu 80 Milliarden Dollar einzusammeln.

Diese Summe würde den bisherigen Rekord pulverisieren. Derzeit hält der IPO des staatlichen Öl-Konzerns Saudi Aramco den Titel des grössten Börsengangs – mit gut 25 Milliarden Dollar an neuen Investoren-Geldern.

Musk hat KI-Firma mit SpaceX fusioniert

SpaceX, 2002 im kalifornischen Städtchen El Segundo gegründet, hat sich in den knapp 25 Jahren zu einem zentralen Pfeiler der US-Raumfahrt gemausert. Das Unternehmen bringt für die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa Satelliten, Raumsonden und Astronauten ins Weltall. Zudem dominiert Musk mit der SpaceX-Tochter Starlink den weltweiten Satelliten-Internetmarkt: über 20 Millionen aktive Nutzer, rund 9500 Satelliten in Umlauf – und das Geschäft wächst rasant.

Was das Weltraum-Unternehmen noch wertvoller machen dürfte: Anfang Februar integrierte Musk die KI-Firma xAI in sein SpaceX-Universum. xAI ist laut dem Multimilliardär keine eigenständige Firma mehr. Produkte wie der Chatbot Grok laufen nun unter der Marke SpaceXAI. Der fusionierte Konzern strebt beim Börsengang eine Bewertung von zwei Billionen Dollar an – und verhilft so seinem Besitzer höchstwahrscheinlich zu einem Meilenstein.

9,3 Millionen Jahre harte Arbeit

Verläuft beim Börsengang alles nach Plan, wird Musk zum ersten Billionär der Menschheitsgeschichte. Der reichste Mensch der Welt ist laut dem US-Magazin «Forbes» bereits jetzt schon über 800 Milliarden Dollar schwer. Und ihm gehören knapp 40 Prozent von SpaceX. Als erster Milliardär der Welt gilt John D. Rockefeller (1839–1937). Der amerikanische Unternehmer, der mit Erdöl zu enormem Reichtum gelangte, knackte diese Marke Anfang des 20. Jahrhunderts.

Eine Billion. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen – ausgeschrieben: 1'000'000'000'000. Die Summe übersteigt die Vorstellungskraft der Menschen. Das zeigt auch diese Einordnung: Der durchschnittliche Schweizer mit einem Medianlohn von 84'288 Franken müsste 9,3 Millionen Jahre arbeiten, um auf eine Billion Dollar zu kommen. Mit diesem Mega-Betrag käme Musk auch dem gesamten BIP der Schweiz nahe, das laut den aktuellsten Zahlen des Bundesamts für Statistik derzeit gut 850 Milliarden Franken oder 1,1 Billionen Dollar beträgt.

Und noch ein weiteres Bild: Ein Stapel von 1000 Schweizer Tausender-Nötli ist zehn Zentimeter dick. Würde man eine Billion Dollar in der grössten Franken-Note aufeinanderlegen, würde ein Turm mit einer Höhe von 78,5 Kilometern entstehen. Damit wäre Musk auch mit seinem Vermögen im Weltall angekommen – zumindest fast. Dieses beginnt 100 Kilometer über der Erdoberfläche.