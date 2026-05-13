Elon Musk (54) zieht bei Tesla einen Schlussstrich. Die Produktion der ikonischen Modelle S und X ist seit Sonntag Geschichte. Der geplante Übergabe-Event für die letzten Fahrzeuge in Kalifornien wurde jedoch überraschend verschoben. Die Gerüchteküche brodelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tesla stoppt Produktion von Model S und X nach über zehn Jahren

Geplanter Abschiedsevent in Kalifornien kurzfristig verschoben, Kunden reagieren verärgert

750’000 Fahrzeuge produziert, 97 Prozent der 2025-Auslieferungen waren neuere Modelle

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Tesla stellt zwei der bekanntesten Elektroautos der Welt ins Museum! Der US-Autobauer von Elon Musk (54) hat am Sonntag die Produktion des Model S und Model X endgültig eingestellt. Nach mehr als zehn Jahren liefen in der Fabrik Fremont in Kalifornien die allerletzten Fahrzeuge vom Band. Zum Abschied baute Tesla noch eine limitierte «Signature Edition» – 250 Model S und 100 Model X mit Spezialausstattung. Die letzten Exemplare waren nur für ausgewählte Kunden erhältlich.

Doch rund um das Finale herrscht Chaos. Für heute Dienstag war ein pompöser Übergabe-Event für die letzten Käuferinnen und Käufer geplant. Doch der wurde kurzfristig verschoben, wie das Insiderportal Teslamag.de berichtet. Nur wenige Tage vor dem geplanten Termin. Viele Kunden hatten bereits Flüge und Hotels für Kalifornien gebucht. Entsprechend hässig reagierten sie in den sozialen Medien auf die kurzfristige Absage.

Gerüchteküche brodelt

Einen offiziellen Grund nannte Tesla nicht. Es wird aber heftig spekuliert. Möglich ist, dass Musk die Einstellung der Modelle mit der Präsentation des neuen Roboters Optimus V3 verbinden will. Dieser soll künftig eine zentrale Rolle bei Tesla spielen, der Bau von E-Autos dagegen immer mehr in den Hintergrund rücken.

Wahrscheinlicher ist laut US-Medien aber ein anderer Grund: Musk wurde von US-Präsident Donald Trump (79) kurzfristig auf dessen China-Reise eingeladen. Erstmals seit 2017 besucht Trump Chinas Präsidenten Xi Jinping (72). Begleitet wird er von einer hochkarätigen Delegation von Wirtschaftsbossen. Neben Musk sollen laut Bloomberg Apple-CEO Tim Cook (65) oder Larry Fink (73), CEO von Blackrock, nach Peking reisen.

Trump hat ein Model S in der Garage

Zuletzt stand ein Model S im März 2025 im Rampenlicht. US-Präsident Donald Trump (79) ist damals Musk zu Hilfe geeilt. Der stand wegen sinkender Verkaufszahlen unter Druck. Musk ist mit der gesamten Modellpalette vor dem Weissen Haus vorgefahren und hat dem US-Präsidenten seine Fahrzeuge präsentiert. Trump hat Musk dann werbewirksam ein rotes Model S abgekauft.

Die Produktionseinstellung der beiden Erfolgsmodelle markiert das Ende einer Ära. Das Model S ist das erste, komplett im Hause Tesla entwickelte Fahrzeug. Es galt 2012 als erstes Elektroauto, das zeigte, dass Stromer schnell, luxuriös und massentauglich sein können. Das SUV Model X mit seinen markanten Flügeltüren folgte 2015. Insgesamt produzierte Tesla rund 750’000 Fahrzeuge der beiden Modelle. Inzwischen machen die neueren Fahrzeuge Model 3 und Model Y den Grossteil des Tesla-Geschäfts aus: 2025 entfielen auf sie fast 97 Prozent der Auslieferungen.