Der E-Autohersteller Tesla verzeichnet einen massiven Einbruch in Europa. Die Neuzulassungen sanken um fast die Hälfte, besonders stark in Deutschland. Elon Musks kontroverse Positionen haben zu Boykotten und Imageprobleme geführt.

Darum gehts Tesla-Verkäufe in Europa stark gesunken, Imageschaden durch Musks Rolle in USA

Unternehmen und Privatpersonen distanzieren sich von Tesla und Musk

Neuzulassungen in Europa um 49 Prozent auf 19'046 Fahrzeuge gesunken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Verkaufszahlen des E-Autohersteller Tesla in Europa sind in den ersten beiden Monaten des Jahres um fast die Hälfte geschrumpft. Das zeigten am Dienstag veröffentlichte Zahlen des europäischen Autoherstellerverbands Acea.

Demnach verzeichnete das Unternehmen des umstrittenen US-Präsidentenberaters Elon Musk im Januar und Februar 2025 im Jahresvergleich einen Rückgang der Neuzulassungen um 49 Prozent. Dies entspricht einer Anzahl von 19'046 verkauften Fahrzeugen und einem Marktanteil von 1,1 Prozent.

In Deutschland hatte Tesla im Februar deutlich weniger Fahrzeuge in Deutschland auf die Strasse gebracht als im Vorjahresmonat. Neuzulassungen des US-Konzerns brachen laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) um satte 76 Prozent ein - während die E-Auto-Neuzulassungen im Allgemeinen zulegten. Im Januar hatte der Tesla-Rückgang bereits 59 Prozent betragen. Tesla betreibt in Deutschland eine Fabrik im brandenburgischen Grünheide.

Imageschaden ist massiv

Der Autobauer hatte wegen der umstrittenen Rolle von Unternehmenschef Musk in der Regierung von US-Präsident Donald Trump zuletzt einen schweren Imageschaden erlitten. So wurden in den USA und in Europa etwa Teslas in Brand gesetzt und Tesla-Autohäuser und -Ladestationen angegriffen.

In Deutschland hatten sich auch wegen der Nähe des Tech-Milliardärs zu Rechtsextremen einige deutsche Unternehmen von Tesla als Anbieter für Firmenfahrzeuge zurückgezogen, etwa die Drogeriekette Rossmann und mehrere Energieversorger. Einige Tesla-Fahrer verwenden Aufkleber, mit denen sie sich von Musk distanzieren. Auch gibt es zahlreiche Abmeldungen von Institutionen, Unternehmen und Privatleuten von X.