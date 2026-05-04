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Plus 3900 Prozent!
Chinesischer Auto-Gigant gibt in der Schweiz so richtig Gas

BYD erobert die Schweizer Strassen! Mit 555 verkauften Elektroautos überflügelt der chinesische Hersteller den Rivalen Tesla deutlich. Und setzt ein starkes Wachstumssignal. Die Chinesen wollen aber noch viel mehr. 80 Vertretungen sollen es schweizweit sein.
Publiziert: 04.05.2026 um 19:56 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 20:16 Uhr
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BYD erobert mit China-Stromern die Schweiz. Im Bild die Schloss-Garage in Winterthur ZH.
Foto: Michael Hotz

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • BYD verkauft im April 2026 in der Schweiz 555 E-Autos
  • Verkäufe steigen um 3864 Prozent im Vergleich zu nur 14 in 2025
  • BYD plant bis 2028 insgesamt 80 Standorte in der Schweiz
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Was für ein Wachstum! BYD hat im April 2026 stolze 555 neue Elektroautos verkauft. Im Vorjahr waren es noch gerade mal 14 Stück – das ist ein Plus von exakt 3864 Prozent. Auch von Januar bis April ist der Zuwachs riesig: Hat der chinesische E-Auto-Gigant 2025 noch 87 Autos verkauft, waren es in den ersten vier Monaten 2026 ganze 1349 Stück.

Das zeigt: BYD ist endgültig auf den Schweizer Strassen angekommen. Zudem haben die Chinesen den grossen Konkurrenten Tesla abgetrocknet. 261 Fahrzeuge hat der US-Autobauer von Elon Musk (54) im April 2026 verkauft (plus 15 Prozent). In den ersten vier Monaten 2026 sind es 1245 Stromer (minus 15 Prozent).

Die Zahlen von BYD sind eindrücklich. Zumal der Schweizer Automarkt stagniert, wie aktuelle Zahlen von Auto Schweiz zeigen. Mit 18’618 Neuzulassungen bleibt das Monatsresultat verglichen mit dem Vorjahreswert von 18'664 Fahrzeugen praktisch unverändert (minus 0,2 Prozent). Steckerfahrzeuge legten überdurchschnittlich zu. So wurden 13,3 Prozent mehr rein elektrische Fahrzeuge verkauft. Bei Plug-in-Hybriden liegt das Plus gar bei 27 Prozent.

Bis zu 80 Vertretungen in der Schweiz

Der Erfolg von BYD kommt nur auf den ersten Blick überraschend. Denn die Chinesen bauen seit Monaten mit Hochdruck ihr Vertreternetz aus. Das scheint sich nun auszuzahlen. So hat BYD zuletzt in Winterthur ZH einen neuen Standort eröffnet. Der China-Gigant arbeitet dort mit der alteingesessenen Schloss-Garage zusammen, über die Stadt hinaus bekannt für sportliche Autos aus Italien. Wo einst sportliche Abarth-Modelle ausgestellt wurden, drücken sich Interessierte nun an Scheiben von BYD Seal oder Atto die Nasen platt. China-Stromer statt Cuore sportivo in Wülflingen!

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Exakt vor einem Jahr hat BYD die Schweiz-Offensive an einem grossen PR-Anlass angekündigt. Und zwar im Alleingang. BYD verzichtete auf eine Kooperation mit dem grossen Schweizer Autohändler Emil Frey. Bis Ende 2025 hat BYD 15 Standorte eröffnet. Bis 2028 sollen es ganze 80 Verkaufspunkte sein. Ein ambitionierter Fahrplan, der die Konkurrenz das Fürchten lehren dürfte. Geht er auf – und danach sieht es nach den neusten Verkaufserfolgen aus – dürften die Chinesen so schnell nicht mehr aus dem Schweizer Strassenbild verschwinden.

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