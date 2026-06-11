SpaceX geht am Freitag in New York an die Börse. Der Mega-Börsengang schlägt hohe Wellen. Vor allem auch, weil bis zu 30 Prozent der Aktien für Kleinanleger reserviert sind – eine seltene Chance für Investoren. Blick klärt die zentralen Fragen zum Börsengang des Jahres.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX geht am Freitag in New York an die Börse

Unternehmensbewertung bei 1,77 Billionen Dollar, grösster Börsengang der Geschichte

Nur 4 Prozent des Unternehmens werden frei handelbar sein.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Am Freitag kommt es zum grössten Börsengang der Geschichte. Elon Musk (54) will beim sogenannten Initial Public Offering von SpaceX 75 Milliarden Dollar einsammeln. Der Hype um die Papiere des Raumfahrtunternehmens ist enorm. So manch Schweizer Anleger fragt sich da: «Soll ich oder soll ich nicht?» Ist das eine Chance wie damals bei Facebook, Tesla oder beim jetzigen Börsenliebling Nvidia? Blick beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Warum sind alle verrückt nach SpaceX-Aktien?

Elon Musk richtet wie immer mit der grossen Kelle an: mit dem grössten Börsengang der Finanzgeschichte. Mit um die 1,77 Billionen Dollar soll SpaceX bewertet werden, es soll Musk zum ersten Billionär der Welt machen. Hauptgrund für den Hype im Vorfeld: Auch Kleinanleger bekommen die Chance, sich an der Firma zu beteiligen. Bis zu 30 Prozent der Aktien, die auf den freien Markt kommen, sind für sie reserviert. «Auf den ersten Blick scheinen die Chancen bei SpaceX zumindest auf dem Papier besser als bei anderen Börsengängen», sagt Cyrill Marugg, Leiter Investment Research und stellvertretender CIO der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Normalerweise gucken Kleininvestoren bei Börsengängen dieser Kategorie in die Röhre.

Wie kann ich eine SpaceX-Aktie kaufen?

Für Schweizer Anleger wird es allerdings nicht einfach, sich ein SpaceX-Papier zu sichern. Das Portal «Finanz und Wirtschaft» nennt Swissquote als möglichen Einstieg. Aber: Die Mindestinvestition liegt bei 50'000 Dollar. Bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist man schon mit weniger Geld dabei: Direkt via E-Banking oder persönlichen Berater und ohne Mindestbeitrag kann man sich dafür anmelden.

Der erste Preis für die Aktie steht bereits fest – 135 Dollar pro Stück. Aber kommt man im Vorfeld des Börsengangs auch wirklich zum Zug? Kaum, sagen Experten des Assetmanagements der Liechtensteiner Landesbank (LLB). Der Börsengang sei weltweit massiv überzeichnet. Das heisst das Interesse ist so enorm, dass es die Anfragen einem mehrfachen der gefragten 75 Milliarden Dollar entsprechen. «Nur ein kleiner Teil der Anteile an Musks Raumfahrt-Konzern kommt überhaupt an die Börse», betont Sascha Haudenschild, Investment-Chef bei der Aargauischen Kantonalbank. Konkret: Es sind nur um die 4 Prozent der SpaceX-Aktien, die frei gehandelt werden sollen.

Aber: Wer nicht gleich in der ersten Sekunde eine Aktie will, kann auch später zum gehandelten Preis eine Aktie an der Nasdaq-Börse kaufen, betont Dominik Schmidlin, Anlagechef bei der St. Galler Kantonalbank. Es ist auch möglich, dass sich später attraktivere Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Für Interessierte hat Thomas Rühl, Anlageexperte bei der Schwyzer Kantonalbank, einen Tipp: «In jedem Fall lohnt es sich, Kontakt mit der Hausbank aufzunehmen.» Denn beim Kauf von US-Einzelaktien muss man auch steuerliche Aspekte berücksichtigen.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Was kaufst du mit einer SpaceX-Aktie?

SpaceX setzt sich aus mehreren Teilen zusammen – das macht die Aktie auch so spannend. Starlink ist die lukrativste Sparte. Der Anbieter von Satelliten-Internet steht auf festen Beinen, so die VP Bank.

Das viel bekanntere Weltraum-Geschäft dagegen ist wirtschaftlich schwächer. Es wird durch einzelne Projekte definiert, es fordert viel Geld und hängt schwer von der Nachfrage von Staaten und anderen Konzernen ab. Noch mehr Risiko lauert laut VP Bank im Grossraketen-Projekt Starship und in der KI-Infrastruktur. Der Verlust war in diesen Segmenten 2025 zweimal so hoch wie der Umsatz. Hier gibts laut den Experten noch Luft nach oben.

Welche Gefahren drohen deinem Investment?

Bei Aktien ist generell mit hohem Risiko zu rechnen. Ein Hype kann schnell umschlagen, eine Blase leicht platzen. Die Bewertung von SpaceX ist so schon «astronomisch hoch», sagen Experten des LLB-Assetmanagements. Und das, «obwohl das Unternehmen im Moment Verluste schreibt», merkt Finanz-Experte Rühl von der Schwyzer Kantonalbank an. Heisst: SpaceX lebt von den langfristigen Erwartungen. Und: Bei Elon Musk weiss man nie – er kann plötzlich zum Problem für SpaceX werden – wie einst bei Tesla. Dass er die zentrale Figur bei SpaceX bleibt, ist klar: Der reichste Mensch der Welt behält über 80 Prozent der Stimmrechte für sich.

Warum der SpaceX-Börsengang uns alle was angeht

Auch wenn man Musk und seine Ideen nicht mag: Millionen von Schweizerinnen und Schweizern werden zu Aktionären – ob sie wollen oder nicht. Pensionskassen und Versicherungen, wichtige institutionelle Investoren am Finanzmarkt, stehen Schlange, um an die Aktien zu kommen. Und wenn du amerikanische ETFs besitzt, wirst du früher oder später zum passiven SpaceX-Investor. Denn SpaceX könnte schnell in wichtige Indizes wie den Nasdaq 100 aufsteigen.