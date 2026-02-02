Elon Musk hat SpaceX mit xAI verschmolzen und damit ein Billionen-Dollar-Imperium geschaffen. Es ist die wertvollste Privatfirma der Welt. Ziel: Datenzentren im Weltraum und eine Revolution in KI, Raumfahrt und Kommunikation. Und Musk hegt politische Ambitionen.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Elon Musk (54) hat seine Raketenfirma SpaceX mit seinem künstlichen Intelligenz-Start-up xAI zusammengelegt und schafft damit die wertvollste private Firma der Welt. Das melden US-Medien. Die Fusion vereint Raketen, Satelliten, den Grok-Chatbot von xAI und die Social-Media-Plattform X unter einem Dach.

Musk spricht in einem Memo an seine Mitarbeiter von einem «vertikal integrierten Innovationsmotor auf (und über) der Erde», der Künstliche Intelligenz (KI), Raumfahrt, Satelliteninternet und direkte Kommunikation auf Mobilgeräte verbindet. Als Haupttreiber der Fusion nennt Musk den Bau von Datenzentren im Weltraum, wie die «New York Times» berichtet.

Mit der Übernahme zeigt Musk erneut, wie geschickt er verschiedene Teile seines Firmenimperiums miteinander verknüpft. Ähnliche Manöver führte er 2016 bei Tesla und SolarCity oder bei der Übernahme von X durch xAI im vergangenen Jahr durch, die die kombinierte Firma auf einen Wert von 113 Milliarden Dollar brachte. SpaceX bestätigte die Übernahme auf seiner Website und veröffentlichte Musks Memo. Vertreter von SpaceX, xAI und X wollten keine weiteren Kommentare abgeben.

Wenig Transparenz

Während Tesla als börsennotiertes Unternehmen finanzielle Transparenzpflichten hat, bleiben Musks andere Firmen wie SpaceX, xAI, Neuralink oder die Tunnelfirma Boring Company privat und wenig transparent. Musk verschiebt regelmässig Ressourcen und Mitarbeiter zwischen seinen Unternehmen, als würde er ein einziges, gigantisches Mega-Unternehmen führen. «Am Ende wird es wahrscheinlich eine grosse Musk Inc. geben“, wird Peter Diamandis, Gründer der XPrize Foundation und Investor bei SpaceX und xAI, von der «New York Times» zitiert.

Die Zahlen untermauern die Dimension dieses Imperiums: SpaceX könnte vor einer möglichen Börsennotierung später in diesem Jahr rund 800 Milliarden Dollar wert sein. Medienberichten zufolge könnte der Börsengang die Firma mit bis zu 1,5 Billionen Dollar bewerten. xAI wurde letzten Monat nach einer Finanzierungsrunde von 20 Milliarden Dollar auf über 230 Milliarden Dollar bewertet.

SpaceX selbst investierte allein im vergangenen Jahr 2 Milliarden Dollar in xAI. Musk zeigt mit dieser Fusion einmal mehr, dass er keine Grenzen zwischen seinen Unternehmen kennt und konsequent auf ein gigantisches, eng verzahntes Imperium hinarbeitet.

Politische Ambitionen

Elon Musk mischt nicht nur in Wirtschaft und Technologie mit, sondern zunehmend auch in der Politik. Mit seinen Plattformen wie X, Milliardeninvestments, öffentlichen Statements, gezielten politischen Spenden und seiner eigenen America Party beeinflusst er Debatten und Gesetzgebungsverfahren, etwa zu Künstlicher Intelligenz, Raumfahrt oder Energiepolitik.

Musk unterstützt immer wieder republikanische Kandidaten, zuletzt auch Donald Trump (79), und nutzt seine Medienpräsenz, Tweets und direkten Kontakte zu Entscheidungsträgern, um seine Interessen durchzusetzen – oft kontrovers, aber immer wirkungsvoll.