Jetzt will Elon Musk auch eigene Computerchips herstellen

Tausendsassa Elon Musk hat ein neues Projekt: In Texas soll eine neue Mega-Chipfabrik entstehen, die das Firmen-Universum des reichsten Menschen der Welt mit Halbleitern versorgt. Damit will sich der Tech-Guru auch den Traum von Rechenzentren im All verwirklichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elon Musk plant neue Chipfabrik Terafab in Austin, Texas.

Ziel: 2-Nanometer-Chips mit bis zu einem Terawatt Rechenleistung jährlich.

Finanzierung durch SpaceX-Börsengang, erwartet über 50 Milliarden Dollar. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Wirtschaftsdesk

Milliardär Elon Musk hat ein ehrgeiziges Projekt namens Terafab ins Leben gerufen, das in Austin, Texas entstehen soll. Das grosse Ziel: Eine neue Anlage soll hochmoderne Chips produzieren, um Musks wachsendes Unternehmensnetzwerk in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und Weltraumforschung zu unterstützen. Terafab ist als Joint Venture zwischen Tesla und SpaceX angedacht – und soll die grösste Chipfabrik der Welt werden.

Mit Terafab beabsichtigt Musk, die globale Halbleiterindustrie zu umgehen, die ihm zu träge ist. Seiner Meinung nach kann die Chip-Produktion nicht mit seinen rasanten Entwicklungsanforderungen Schritt halten. Ziel des Projekts ist es, eine Produktionskapazität zu schaffen, die jährlich bis zu einem Terawatt Rechenleistung erzeugen kann. Die Anlage wird sich auf die Herstellung modernster 2-Nanometer-Chips konzentrieren, die auf verschiedene Segmente von Musks Unternehmen zugeschnitten sind.

Traum von Rechenzentren im Weltall

Musks Strategie zielt darauf ab, die Kontrolle über die Lieferkette zu erhöhen und die Abhängigkeit von Zulieferern wie TSMC und Micron Technology zu verringern. Terafab ist gleichzeitig Teil einer umfassenderen Vision: Rechenzentren im Weltall. SpaceX hat bereits einen Antrag bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission gestellt, um ein Netzwerk von Satelliten-Rechenzentren aufzubauen.

Die Gelder für die Finanzierung des Projekts will Musk mit dem Mega-Börsengang von SpaceX generieren. Dieser soll im Laufe dieses Jahres erfolgen und Musk über 50 Milliarden Dollar an frischem Kapital einbringen. Die Chip-Produktion in Austin wird für den Betrieb dieser KI-Satelliten von entscheidender Bedeutung sein.

Der Start des Projekts fällt mit der engeren Zusammenarbeit zwischen Tesla und xAI zusammen. Sie umfasst die Investition von 2 Milliarden Dollar sowie die Integration des Chatbots Grok in Tesla-Fahrzeuge. Obwohl Terafab vielversprechend ist, hängt der Erfolg des Projekts davon ab, ob die komplexen technischen und finanziellen Herausforderungen bewältigt werden können, die mit der Herstellung modernster Halbleiter verbunden sind.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Blic. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.



