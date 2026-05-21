Die Erkundung der Erde reicht nicht. Elon Musks Unternehmen SpaceX geht den nächsten Schritt und schickt die überarbeitete Starship-Rakete auf einen weiteren Testflug ins All. Der Start ist für 0.30 Uhr Schweizer Zeit angesetzt. Blick überträgt ihn live im Stream.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstagabend respektive in der Nacht auf Freitag folgt eine weitere Premiere in der Geschichte der Raumfahrt. Das US-amerikanische Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk (54) plant mit Starship das grösste, schwerste und leistungsstärkste Raketensystem ins All zu schicken.

Das System soll künftig bemannte Missionen zum Mond und zum Mars ermöglichen. Der Testflug erfolgt jedoch ohne Besatzung. Der Flug ist nicht nur für Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX wichtig, sondern auch für die Frage, ob die grösste Rakete der Welt endlich den Sprung von der spektakulären Testmaschine zum verlässlichen System schafft.

Neue Version und neue Startrampe

Getestet wird nicht nur die neu überarbeitete Version des Raketensystems. Es ist zeitgleich der erste Start von der neuen Startrampe in Starbase in Texas. Nach einer längeren Pause soll dieser Flug zeigen, ob die technischen Anpassungen greifen. Der Start ist für Donnerstag 17.30 Uhr Ortszeit angesetzt (0.30 Uhr Schweizer Zeit). Das Zeitfenster ist auf rund eine halbe Stunde begrenzt.

Jeder Test hat einen klaren Zweck. Diesmal geht es um das Sammeln von Daten unter Extrembedingungen. Geplant sind mehrere Manöver, die das System an seine Grenzen bringen sollen.

Projekt mit Macken und Potenzial

Ein Zurückfliegen zum Startturm ist bei diesem Flug nicht vorgesehen. Die Starship-Oberstufe soll dagegen weiter nach oben steigen, im All 22 Starlink-Simulatoren aussetzen und ein Triebwerk für einen Neustart im Orbit zünden. Danach folgen Hitzeschild- und Wiedereintrittstests, also genau jene Phasen, in denen frühere Starship-Flüge bereits kritisch wurden. Starship ist kein fertiges Raumfahrzeug, sondern ein Projekt, das sich unter freiem Himmel selbst weiterentwickeln muss.

Es ist bereits der 12. Testflug. Die ersten elf waren eine Mischung aus Erfolgen, Teil-Erfolgen und Fehlschlägen. Beim ersten Testflug im April 2023 explodierte die Rakete bereits wenige Minuten nach dem Start. Bei den nachfolgenden Tests kam es erneut zu Explosionen und die Testziele wurden nur zum Teil erreicht. Beim 10. Testflug vergangenen August verbuchte man erstmals einen weitgehend erfolgreichen Flug mit erfüllten Missionszielen. Der letzte Testflug im Oktober verlief ebenfalls weitgehend erfolgreich.