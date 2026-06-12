Tech-Gigant Elon Musk knackt als erster Mensch die Billionen-Grenze. Blick macht den Versuch, dieses sagenhafte Vermögen einzuordnen und rechnet vor, was sich Musk mit seinem Geld in der Schweiz alles leisten könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elon Musk ist mit einem Vermögen von über 1,1 Billionen der erste Dollar-Billionär der Welt

Sein Vermögen erreicht fast die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz von 860 Milliarden Franken

Jeder Schweizer würde 88'000 Franken erhalten, wenn Musk sein Vermögen verteilt

Mischa Stünzi Redaktor Wirtschaft

Elon Musk (54) ist nicht nur der reichste Mensch überhaupt, er ist nun auch der erste Dollar-Billionär der Welt. Mit dem gehypten Börsengang seines Weltraumunternehmens SpaceX hat der Tesla-Besitzer die Marke geknackt: 1’000’000’000’000 Dollar – eine Zahl, die für den Verstand eines Normalsterblichen kaum fassbar ist.

Wir versuchen es trotzdem. Jahr für Jahr legen Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt rund 15’000 Franken beiseite. Das ist weltmeisterlich viel. Trotzdem: Um gleich viel Kapital anzuhäufen wie Elon Musk, dauert es bei dieser Sparrate (ohne Zinseffekt) über 50 Millionen Jahre. Oder noch krasser: Selbst Topverdiener, die jährlich 150'000 Franken auf die hohe Kante legen können, müssten über 5 Millionen Jahre lang sparen, um so reich zu werden wie Musk.

Was man sich mit einer Billion Dollar (rund 800 Milliarden Franken) alles leisten kann? Bei diesen Vergleichen wird einem schwindelig.

111’000 Dollar für alle

Musk könnte die Schweiz reich beschenken. Würde er seine Billion an die gut 9 Millionen in der Schweiz lebenden Menschen verteilen, gäbe es satte 111'000 Dollar (89’000 Franken) für jede und jeden – vom Baby bis zum Bundesrat. Für die meisten Schweizer ist das mehr, als sie im Jahr verdienen.

Einkaufstour an der Schweizer Börse

Mit einer Billion Dollar könnte sich Musk die Crème de la Crème der Schweizer Wirtschaft kaufen. Er wäre Alleinaktionär der drei grössten Schweizer Unternehmen – Roche, Novartis und Nestlé – und hätte immer noch genügend Geld, um sich zusätzlich die UBS unter den Nagel zu reissen.

Der mächtigste Vermieter des Landes

Alle Mietwohnungen der Schweiz zusammen haben einen Wert von 1,7 Billionen Franken. Musk könnte sich also fast die Hälfte aller Mietwohnungen im Land kaufen. Und wenn er selbst mieten und sich die teuerste Mietwohnung der Schweiz leisten möchte? Den monatlichen Mietzins von knapp 20’000 Franken könnte er mit der Billion die nächsten 3,3 Millionen Jahre zahlen.

Frust mit dem Luxus-Fuhrpark

Als aktuell teuerstes Serienauto der Welt gilt der Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Mit einem sagenhaften Preis von rund 30 Millionen Franken. Für eine Billion Dollar gäbe es über 26’000 Stück davon. Dumm nur: Der Wagen wurde bisher erst viermal gebaut. Und weil allein die Produktion der Holzteile 9 Monate in Anspruch nimmt, müsste Musk über 19’000 Jahre auf die Lieferung warten.

So viel wie die Schweiz pro Jahr leistet

Die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz ist gigantisch. Rund 860 Milliarden Franken betrug das Bruttoinlandprodukt 2025. Das umfasst jede Bankberatung, jede hergestellte Tafel Schokolade, jedes servierte Mittagsmenü und jede handgefertigte Luxusuhr im Land. Die komplette Schweizer Wirtschaft muss also 11 Monate lang chrampfen, um Musks Billion Dollar (rund 800 Milliarden Franken) zu erreichen.