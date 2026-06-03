Seit Dezember 2025 steht ein luxuriöses Penthouse direkt am Zürcher Bellevue leer. Trotz einmaliger Aussicht auf See und Limmat und aufwändiger Renovierung findet sich kein Mieter. Jetzt senkt der Makler den rekordhohen Mietzins um fast 20 Prozent. Ob das allein hilft?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luxus-Penthouse Bellevue in Zürich kostet neu 19'850 CHF monatlich Miete

Preisnachlass von 4100 CHF zeigt Luft im Luxussegment

Wohnfläche 267 m², Terrasse 55 m², zwei Master-Bedrooms

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Zürichs teuerste Wohnung hat eine Aussicht, wie es sie nur einmal gibt: Von der Terrasse des Penthouse am Bellevue schweift der Blick von der Fraumünsterkirche über die Limmat und die Quaibrücke bis auf den Zürichsee. Seit Dezember 2025 ist die Luxus-Immobilie im fünften Stock des historischen Bellevue-Hauses ausgeschrieben – für bisher 24'000 Franken pro Monat.

Jetzt zeigt sich: Diese Monster-Miete zahlt auch in Zürich, wo viele Reiche leben und Wohnraum knapp ist, offenbar niemand! Deshalb dreht der Luxus-Makler Walde aus Zollikon ZH jetzt an der Preisschraube. Mit dem nüchternen Betreff «Preisanpassung: Wohntraum mit Blick auf Stadt und Limmat» werden Interessenten angeschrieben. «Gerne informieren wir Sie darüber, dass wir die Penthouse-Wohnung nun zum Mietpreis von 19'850 Franken pro Monat zzgl. Nebenkosten 1460 Franken mtl. Akonto anbieten dürfen», schreibt die Maklerin – und hübscht die Annonce mit neuen Bildern auf. Die Wohnung ist jetzt plötzlich eingerichtet.

Da ist viel Luft drin!

Plötzlich gibts also einen dicken Nachlass von 4100 Franken im Monat. Das zeigt erstens, wie viel Luft drin ist bei der Preiskalkulation im Luxussegment. Und zweitens, dass längst nicht mehr jede Wohnung einfach so weggeht. Auch mit dem neuen Preisetikett unter der psychologisch wichtigen Schwelle von 20'000 Franken ist das Apartment aber noch das teuerste der Stadt.

Für den stolzen Mietzins bekommt man fünf Zimmer auf einer Wohnfläche von 267 Quadratmetern. Die Terrasse hat 55 Quadratmeter. Und ist damit so gross wie eine durchschnittliche Zweizimmerwohnung in der Limmatstadt. «Die grandiose Aussicht schafft eine einzigartige Atmosphäre, die das Stadtleben mit Ruhe und Exklusivität verbindet – ein Premium-Wohnort, der inspirierende Rückzugsmöglichkeiten inmitten des urbanen Treibens bietet», heisst es in der Dokumentation von Walde.

«Ideal für urbane Lebensstile»

Investitionsstau gibts keinen, das Penthouse ist frisch renoviert. «Die Wohnung vereint modernen Luxus mit klassischer Architektur. Der Standort bietet eine optimale Anbindung, ideal für urbane Lebensstile», schreibt Makler Walde. Und führt aus: «Die Residenz zeichnet sich durch ihre lichtdurchflutete und offene Raumgestaltung aus und verspricht ein erstklassiges Wohnerlebnis.» Verbaut wurden nur die edelsten Materialien wie ein Eichenparkett im Fischgrätenmuster, eine hochwertige Schreinerküche mit exklusiven Geräten lässt keine Wünsche offen.

Drei Schlafzimmer hat die Luxuswohnung. Zwei sind als Master-Bedrooms ausgestaltet, haben ein eigenes Bad und einen begehbaren Kleiderschrank. Ideal für kalte, dunkle Winternächte: Das Turmzimmer hat einen schwebenden Kamin.

Das Gebäude wurde 1858 als Hotel errichtet. Ab 1890 war das Grandhotel Bellevue eines der besten Häuser der Schweiz. Später gab es im Bellevue-Haus auch einen Nightclub, ein Kino, Restaurants und Bars. 2010 hat die UBS das Gebäude der Swiss Life verkauft. Diese hat es 2025 für 50 Millionen Franken saniert.