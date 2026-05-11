Die Villa Floridiana in Porza TI beeindruckt mit prachtvollen Räumen, einem Park mit Kapelle und dem Ausblick auf den Luganersee. Sie hat 14 Zimmer, ein kleines Hallenbad und einen grossen Weinkeller. Die Liegenschaft hat 4400 Quadratmeter – und eine bewegte Geschichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Villa Floridiana in Porza TI kostet 28 Millionen Franken

Das Anwesen umfasst 14 Zimmer, historischen Charme und moderne Annehmlichkeiten

1890 gebaut, 4390 m² Park, 1400 m² Wohnfläche, Pool ist 10 m lang

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Villa Floridiana in Porza TI ist die teuerste Tessiner Immobilie, die derzeit zu haben ist! Stolze 28 Millionen Franken soll die historische Liegenschaft mit Baujahr 1890 kosten. Sie liegt in einem 4390 Quadratmeter grossen Park hoch über Lugano. Die Aussicht auf den See, die Stadt und in die Berge ist überwältigend. Neben alten Bäumen, verspielten Fontänen und Statuen hat das Anwesen auch eine eigene Kapelle.

14 Zimmer auf drei Stockwerken bekommt der Käufer – auf einer stattlichen Wohnfläche von 1400 Quadratmetern. Platzprobleme gibts da keine. Das grosse Esszimmer hat ein prächtiges Cheminée und ausladende Kronleuchter. Die Räume sind allesamt aufwendig gestaltet mit Mosaikböden und Stuckaturdecken, wie es in der Annonce auf Immoscout24 heisst. Für ruhige Stunden gibts eine Bibliothek. Eine Marmortreppe führt in den ersten Stock. Die Schlafzimmer haben alle einen Balkon oder eine Terrasse. Die Zimmer im dritten Stock sind klimatisiert.

Weinkeller und Hallenbad

Ein grosser Weinkeller mit Naturboden darf in der Villa Floridiana nicht fehlen. Auch ein kleines Hallenbad gehört dazu – in der damaligen Zeit ein Extra, das sich nur Superreiche leisten konnten. Der Pool ist 5 Meter breit und 10 Meter lang und hat einen direkten Zugang zum Garten. Neben dem Bad gibts Räume, die als Fitnesscenter oder als Spa genutzt werden können.

Die Villa ist im Schuss, hat einen modernen Lift für vier Personen, eine Alarmanlage mit Videoüberwachung und ein Bewässerungssystem für den Park. Auch die Heizung ist auf dem neusten Stand, Wärmepumpen sorgen in den kalten Monaten für wohlige Wärme.

Sommerresidenz von Adenauer

Die Villa Floridiana hat eine bewegte Geschichte. Sie wurde 1890 im Auftrag von Graf Nino Rezzonico (1900–1974) gebaut. Rezzonico war eine schillernde Figur: Er war Ingenieur, Fussballspieler des FC Lugano und später eine umstrittene Persönlichkeit in der Tessiner Politik der 1930er-Jahre. Konrad Adenauer (1876 bis 1967), der erste deutsche Bundeskanzler, schätzte die Abgeschiedenheit von Porza. Er verbrachte 1957 seine Sommerferien in der Villa. Zuletzt gehörte das Anwesen dem schillernden nigerianischen Geschäftsmann Kola Aluko (56).