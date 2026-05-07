DE
FR
Abonnieren
Video-Tour durch die 10.5-Zimmer-Villa
1:32
Inklusive Seesicht:Video-Tour durch die 10.5-Zimmer-Villa

Mitten im Naturschutzgebiet
Mega Pool-Villa an Zürcher Mini-See steht zum Verkauf

In Hombrechtikon ZH wird eine moderne Traumvilla verkauft. Sie hat 10,5 Zimmer, einen Weinkeller, eine Sauna und einen beheizbaren Pool. Vom 3900 Quadratmeter grossen Grundstück aus hat man beste Sicht auf den Lützel- und den Zürichsee sowie auf die Alpen.
Publiziert: 18:24 Uhr
|
Aktualisiert: 19:03 Uhr
Kommentieren
1/7
In Hombrechtikon ZH wird eine Villa mit 10,5 Zimmern verkauft.
Foto: Screenshot Walde

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Villa in Hombrechtikon ZH: 10,5 Zimmer, unverbaubare Sicht
  • Highlight: Beheizbarer Pool, Wintergarten, Weinkeller, Sauna, hochwertige Materialien
  • Zahlen: 632 m² Wohnfläche, 3900 m² Grundstück, Baujahr 1965, saniert 2016
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Viel exklusiver kann man im Kanton Zürich nicht leben! In Hombrechtikon ZH steht eine 10,5-Zimmer-Villa zum Verkauf. Sie liegt über dem Lützelsee, mitten in einem intakten Naturschutzgebiet. Vom Haus aus hat man unverbaubare Sicht auf den 13 Hektar grossen Lützelsee, den Zürichsee und in die Berge. Lärm? Kein Thema. Das Haus liegt abseits in einem kleinen Weiler am Waldrand auf einem 3900 Quadratmeter grossen Grundstück.

Herzstück des gepflegten Gartens sind der beheizbare Pool und ein grosser Wintergarten. «Eine Oase der Ruhe, die ihresgleichen sucht», schreibt Luxusimmobilienmakler Walde mit Sitz in Zollikon ZH in seiner Annonce. Und wird dann schon fast poetisch: «Bodentiefe Fensterfronten holen die Natur ins Innere und integrieren die umliegende Landschaft wie ein lebendiges Gemälde in die Räume.»

Weinkeller und Sauna

Zurück zu den nüchternen Fakten. Die Villa wurde 1965 gebaut; sie hat eine Wohnfläche von 632 Quadratmetern. Sechs Schlafzimmer gehören zur Liegenschaft, zudem ein grosser Weinkeller und eine Sauna. Der Ausbau ist hochwertig, die Zimmer haben alle Eichenparkett oder einen Natursteinboden aus Andeer-Granit. Mitten im grossen Wohnzimmer steht ein mächtiges Cheminée.

Weitere Immobilien
Teuerste Villa Zürichs steht seit Monaten leer – liegt es am Preis?
Jetzt gibts saftigen Rabatt
Teuerste Villa Zürichs steht seit Monaten leer
Historische Villa am Murtensee steht zum Verkauf – für 5,9 Millionen
22 Zimmer und Schwimmteich
Historische Villa am Murtensee zum Verkauf – für 5,9 Mio
Winterthurer Betonvilla wird jetzt mit Oster-Rabatt verscherbelt
Betonvilla in Winterthur
Ladenhüter mit Hallenbad wird mit Oster-Rabatt verscherbelt
Luxuriöse Traumvilla am Walensee ist für 8,5 Millionen zu haben
Mit Video
Privatstrand und Bergsicht
Traumvilla am Walensee ist für 8,5 Millionen zu haben

Wichtig für Käufer: Die Liegenschaft ist gut im Schuss. 2016 wurde das Dach saniert und eine Photovoltaikanlage installiert. 2022 wurde die separate Einliegerwohnung mit 2,5 Zimmern ausgebaut und 2023 eine Erdsonden-Wärmepumpe eingebaut. Das Haus hat zwei Doppelgaragen mit Wallboxen für Stromer.

Zum Preis schweigt sich die Annonce aus. Er dürfte im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Millionenbereich liegen. Erst recht, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich gleich auch noch das Nachbargrundstück zu schnappen. Es ist noch grösser, hat 8500 Quadratmeter und steht ebenfalls zum Verkauf.

Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Externe Inhalte
    Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
    Meistgelesen