Mega Pool-Villa an Zürcher Mini-See steht zum Verkauf

In Hombrechtikon ZH wird eine moderne Traumvilla verkauft. Sie hat 10,5 Zimmer, einen Weinkeller, eine Sauna und einen beheizbaren Pool. Vom 3900 Quadratmeter grossen Grundstück aus hat man beste Sicht auf den Lützel- und den Zürichsee sowie auf die Alpen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Villa in Hombrechtikon ZH: 10,5 Zimmer, unverbaubare Sicht

Highlight: Beheizbarer Pool, Wintergarten, Weinkeller, Sauna, hochwertige Materialien

Zahlen: 632 m² Wohnfläche, 3900 m² Grundstück, Baujahr 1965, saniert 2016

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Viel exklusiver kann man im Kanton Zürich nicht leben! In Hombrechtikon ZH steht eine 10,5-Zimmer-Villa zum Verkauf. Sie liegt über dem Lützelsee, mitten in einem intakten Naturschutzgebiet. Vom Haus aus hat man unverbaubare Sicht auf den 13 Hektar grossen Lützelsee, den Zürichsee und in die Berge. Lärm? Kein Thema. Das Haus liegt abseits in einem kleinen Weiler am Waldrand auf einem 3900 Quadratmeter grossen Grundstück.

Herzstück des gepflegten Gartens sind der beheizbare Pool und ein grosser Wintergarten. «Eine Oase der Ruhe, die ihresgleichen sucht», schreibt Luxusimmobilienmakler Walde mit Sitz in Zollikon ZH in seiner Annonce. Und wird dann schon fast poetisch: «Bodentiefe Fensterfronten holen die Natur ins Innere und integrieren die umliegende Landschaft wie ein lebendiges Gemälde in die Räume.»

Weinkeller und Sauna

Zurück zu den nüchternen Fakten. Die Villa wurde 1965 gebaut; sie hat eine Wohnfläche von 632 Quadratmetern. Sechs Schlafzimmer gehören zur Liegenschaft, zudem ein grosser Weinkeller und eine Sauna. Der Ausbau ist hochwertig, die Zimmer haben alle Eichenparkett oder einen Natursteinboden aus Andeer-Granit. Mitten im grossen Wohnzimmer steht ein mächtiges Cheminée.

Wichtig für Käufer: Die Liegenschaft ist gut im Schuss. 2016 wurde das Dach saniert und eine Photovoltaikanlage installiert. 2022 wurde die separate Einliegerwohnung mit 2,5 Zimmern ausgebaut und 2023 eine Erdsonden-Wärmepumpe eingebaut. Das Haus hat zwei Doppelgaragen mit Wallboxen für Stromer.

Zum Preis schweigt sich die Annonce aus. Er dürfte im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Millionenbereich liegen. Erst recht, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich gleich auch noch das Nachbargrundstück zu schnappen. Es ist noch grösser, hat 8500 Quadratmeter und steht ebenfalls zum Verkauf.