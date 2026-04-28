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22 Zimmer und Schwimmteich
Historische Villa am Murtensee steht zum Verkauf – für 5,9 Millionen

Ein prächtiges Anwesen in Avenches VD sucht neue Besitzer. Für 5,9 Millionen Franken bekommt der Käufer 22 Zimmer, 762 Quadratmeter Wohnfläche, einen Ballsaal und absolute Privatsphäre auf dem 11'400 Quadratmeter grossen Park. Die Liegenschaft hat berühmte Vorbesitzer.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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In Avenches VD steht ein Herrschaftshaus für 5,9 Millionen Franken zum Verkauf.
Foto: Screenshot Immoscout

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Historisches Anwesen in Avenches für 5,9 Mio. CHF zu verkaufen
  • 22 Zimmer, 762 m² Wohnfläche, 11'400 m² Grundstück
  • Erbaut 1760, teilsaniert, mit Ballsaal und renovierungsbedürftigem Bauernhaus
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

In Avenches VD am Murtensee steht ein historisches Anwesen für 5,9 Millionen Franken zum Verkauf, das seinesgleichen sucht. Das Herrschaftshaus mit Baujahr 1760 steht auf einem 11'400 Quadratmeter grossen Grundstück, in einem grosszügigen Park mit alten Bäumen. Privatsphäre? Kein Problem. Die Liegenschaft ist von hohen Mauern umgeben und kann von neugierigen Spaziergängern nicht eingesehen werden. Einem erfrischenden Sprung in den eigenen Schwimmteich steht also nichts im Wege.

Auch um ihre Habseligkeiten müssen sich Käuferinnen und Käufer keine Sorgen machen. Denn Platz gibts genug in der historischen Liegenschaft: 22 Zimmer verteilen sich auf einer Wohnfläche von 762 Quadratmetern und über drei Etagen. Ein Blick auf die Fotos der Annonce auf dem Portal Immoscout24 zeigt hohe Räume mit grossen Fenstern und alten Holzböden. Herzstück ist der grosse Ballsaal.

Zuwendung und Geld nötig

In der Liegenschaft finden sich mehrere Küchen, diverse Badezimmer sowie ein weitläufiger und sanierter Eingangsbereich mit direktem Zugang zur grossen Garage. Teile des Herrschaftshauses brauchen allerdings Zuwendung – und ein dickes Portemonnaie. Oder um es in den Worten des Verkäufers zu sagen: «Umfangreich saniert, weiteres Sanierungspotenzial vorhanden.» Auf dem Grundstück steht zudem noch ein altes Bauernhaus. Renovationsbedürftig ist allerdings auch dieses.

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Das Herrschaftshaus schaut auf eine bewegte Geschichte zurück. Über Generationen hinweg war das Anwesen ein Rückzugsort für Adlige, Ärzte, Visionäre und Abenteurer. So lebten Persönlichkeiten wie der Genfer Bankier Pierre Perret im Haus. Oder Lord Spencer Compton, Earl of Northampton, der in Avenches Ausgrabungen leitete. Während der Französischen Revolution fanden Aristokraten wie François-Melchior de Moustier-Bermont hier Zuflucht. Er hatte König Louis XVI. bei seiner unglücklichen Flucht begleitet. Und musste in Avenches untertauchen.

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