In Strengelbach AG stehen zwei Mehrfamilienhäuser, in denen die Mieter verzweifeln. Immer wieder haben sie Probleme mit Wasserschäden im Neubau. Jetzt verliert offenbar auch der Eigentümer der Immobilien die Geduld. Er verkauft die Liegenschaft für 5 Millionen Franken.

Darum gehts Wohnblöcke in Strengelbach AG mit Baujahr 2022 wegen Wasserschäden bekannt

Mieter kämpften mit Schimmel, Wasserschäden und Hotelaufenthalten ohne volle Entschädigung

Sechs Wohnungen auf 741 Quadratmetern für 5 Millionen Franken zum Verkauf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die zwei Wohnblöcke an der Sägetstrasse 82 in Strengelbach AG sind weit über den Kanton hinaus bekannt. Nicht weil sie besonders schön, luxuriös oder günstig sind – sondern weil die Mieter der Siedlung wegen verschiedener Baumängel Alarm geschlagen haben. Immer wieder kam es in den Blöcken mit Baujahr 2022 zu Wasserschäden. Warm duschen war unmöglich, Wasser tropfte aus den Steckdosen und die Tiefgarage stand zeitweise unter Wasser, wie frustrierte Mieterinnen und Mieter Blick 2024 berichtet haben.

Weil die Wasserleitungen regelmässig abgestellt werden mussten, wohnten sie wochenlang im Hotel. Die Hausratversicherung übernahm die Kosten für den Aufenthalt nur zum Teil. Der Vermieter habe zwar eine Entschädigung versprochen, doch davon sahen die Mieter nie etwas. «Lediglich eine Mietminderung erhielten wir», sagte ein Mieter zu Blick. Um die Feuchtigkeit wieder aus den Böden zu bekommen, mussten mehrere Löcher in die Böden gebohrt werden. Auch die Küchenvorrichtung musste raus. «Dahinter war alles verschimmelt», sagte er. «Wir hatten die schlimmste Wohnung von allen.»

«Eine absolute Blenderwohnung»

Die Mieter wollten nur eines: schnell wieder raus! Nach sechs Monaten waren sie weg. Auch die Nachmieterin hatte nur Theater mit der Wohnung. Und immer wieder Probleme mit Wasser. Schnell war auch für sie klar: «Das ist eine absolute Blenderwohnung», sagte sie zu Blick.

Jetzt hat offenbar auch der Eigentümer die Freude an den Immobilien verloren. Die beiden Mehrfamilienhäuser in der Nähe von Zofingen AG stehen zum Verkauf – für 5 Millionen Franken. Auf der Plattform Immoscout24 werden sie als «attraktives Renditeobjekt mit moderner Substanz» feilgeboten. Und als «interessante Investitionsmöglichkeit mit überzeugender Perspektive». Kurz zusammengefasst wird das dann so: «Diese Immobilie eignet sich besonders für Anleger, die auf langfristige Werthaltigkeit und ein attraktives Wohnumfeld setzen.»

«Wohnungen generieren stabile Mieteinnahmen»

Die Liegenschaft umfasst insgesamt sechs Wohnungen, vier 4,5-Zimmer-Maisonettewohnungen sowie zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen auf total 741 Quadratmetern Wohnfläche. «Sie erfüllen zeitgemässe Anforderungen an Wohnkomfort und Energieeffizienz», verspricht die Annonce. Und: «Alle Wohnungen sind vermietet und generieren stabile Mieteinnahmen.»

Was die Eigentümerschaft seit dem Blick-Artikel 2024 an den beiden Häusern gemacht hat, ist nicht klar. Im Inserat heisst es aber: «Technisch präsentiert sich das Objekt auf aktuellem Stand.» Und weiter: «Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage sowie eine Entkalkungsanlage gewährleisten eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung.» Zudem würden Hobbyräume, ein Lagerraum und sieben Tiefgaragenplätze zur Verfügung stehen.