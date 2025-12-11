Teurer geht es selbst in Zürich nicht: Ein Penthouse am Bellevue für 24'000 Franken pro Monat setzt neue Massstäbe. Die luxuriöse Fünfzimmerwohnung bietet 267 Quadratmeter Wohnfläche und eine einzigartige Aussicht über die Stadt, die Limmat und den See.

Darum gehts Zürcher Penthouse am Bellevue mit Monatsmiete von 24'000 Franken



Luxuswohnung bietet grandiose Aussicht, moderne Ausstattung und exklusive Lage

267 Quadratmeter Wohnfläche, 55-Quadratmeter-Terrasse, drei Schlafzimmer, schwebender Kamin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Was für eine Aussicht! Von der Terrasse des Penthouse am Zürcher Bellevue schweift der Blick von der Fraumünsterkirche über die Limmat und die Quaibrücke bis auf den Zürichsee. Besser geht es kaum. Teurer auch nicht. 24'000 Franken pro Monat kostet das Penthouse im fünften Stock des historischen Bellevue-Hauses – ohne Nebenkosten. Damit ist die vom Immobilienmakler Walde aus Zollikon ZH inserierte Wohnung die teuerste der Stadt.

Für die stolze Miete bekommt man fünf Zimmer auf einer Wohnfläche von 267 Quadratmetern. Die Terrasse hat 55 Quadratmeter. Und ist damit so gross wie eine durchschnittliche Zweizimmerwohnung in der Limmatstadt. «Die grandiose Aussicht schafft eine einzigartige Atmosphäre, die das Stadtleben mit Ruhe und Exklusivität verbindet – ein Premium-Wohnort, der inspirierende Rückzugsmöglichkeiten inmitten des urbanen Treibens bietet», heisst es in der Dokumentation von Walde.

Turmzimmer mit schwebendem Kamin

Das Penthouse ist frisch renoviert. «Die Wohnung vereint modernen Luxus mit klassischer Architektur. Der Standort bietet eine optimale Anbindung, ideal für urbane Lebensstile», schreibt Makler Walde. Und führt aus: «Die Residenz zeichnet sich durch ihre lichtdurchflutete und offene Raumgestaltung aus und verspricht ein erstklassiges Wohnerlebnis.» Verbaut wurden nur die edelsten Materialien wie ein Eichenparkett im Fischgrätenmuster, eine hochwertige Schreinerküche mit exklusiven Geräten lässt keine Wünsche offen.

Drei Schlafzimmer hat das Penthouse. Zwei sind als Master-Bedrooms ausgestaltet, haben ein eigenes Bad und einen begehbaren Kleiderschrank. Ideal für kalte, dunkle Winternächte: Das Turmzimmer hat einen schwebenden Kamin. Das Gebäude wurde 1858 als Hotel errichtet. Ab 1890 war das Grandhotel Bellevue eines der besten Häuser der Schweiz. Später gab es im Bellevue-Haus auch einen Nightclub, ein Kino, Restaurants und Bars. 2010 hat die UBS das Gebäude der Swiss Life verkauft. Diese hat es nun für 50 Millionen Franken saniert.

18-Zimmer-Villa ist noch teurer

Die Miete von 24'000 Franken ist selbst für Zürcher Verhältnisse ungewöhnlich. Zuletzt sorgte eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 194 Quadratmetern im Weissen Schloss für Schlagzeilen. Das Apartment mit bester Sicht auf den See steht seit Monaten leer. Es ist nicht einmal halb so teuer wie das Bellevue-Penthouse. Der luxuriöse Ladenhüter kostet 10'830 Franken pro Monat.

Noch teurer war zuletzt nur die Villa von PKZ-Gründer Paul Kehl in Zürich-Wollishofen. Sie war für 31'500 Franken im Monat ausgeschrieben. Dazu kommen noch Nebenkosten von 3800 Franken. Dafür erhalten die neuen Mieter eine 18-Zimmer-Villa der Extraklasse. Prunkstück des Anwesens ist aber der Garten mit Pool, Terrassen und Sitzplätzen – alle bieten eine Aussicht auf die Stadt Zürich, das Seebecken und bis in die Glarner Alpen.