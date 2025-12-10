In Herrliberg ZH kommt ein 2200 Quadratmeter grosses Grundstück für 12 Millionen Franken auf den Markt. Blöd für Investoren: Eine historische Scheune aus dem Jahr 1890 muss erhalten bleiben. Das schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten empfindlich ein.

Darum gehts Grundstück in Herrliberg für 12 Millionen Franken zum Verkauf angeboten

Historische Scheune auf dem Land muss erhalten und integriert werden

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bauland an der Goldküste ist ein rares und gesuchtes Gut. Entsprechend hoch sind die Preise für Grundstücke am Zürichsee. Jetzt kommt in Herrliberg ZH – mit einem verlockend tiefen Steuerfuss von 73 Prozent – ein 2200 Quadratmeter grosses Stück Land auf den Markt, das es in sich hat. 12 Millionen Franken ruft der Makler Walde Immobilien aus Zollikon ZH aus. «Im Herzen der attraktiven Gemeinde Herrliberg bietet dieses Grundstück eine einzigartige Gelegenheit», heisst es in der Annonce. Und: «In der Kernzone gelegen, ist es besonders für Entwickler und Investoren aufgrund seiner Grösse spannend.»

Mag sein. Doch die Sache hat einen Haken. Auf dem Stück Land mitten im alten Dorfkern von Herrliberg steht eine Scheune. Sie hat Baujahr 1890 – und muss stehenbleiben. Das schränkt die Möglichkeiten von potenziellen Käufern ganz erheblich ein. Im Inserat von Walde heisst das dann so: «Auf der Parzelle liegt eine historische Scheune, die durch eine gekonnte Architektur in charmante Wohnträume verwandelt werden kann.»

Platz für 14 neue Wohnungen

Eine Machbarkeitsstudie zeige, dass insgesamt eine Wohnfläche von 1480 Quadratmetern realisiert werden kann. 780 Quadratmeter davon sind auf dem Bauland möglich, 700 Quadratmeter mit dem Ausbau der bestehenden Scheune. «Damit lassen sich, je nach Grösse, bis zu 14 hochwertige Wohnungen planen. Innerhalb des Gestaltungsplans besteht ein Spielraum für kreative Ideen», schreibt Walde.

Die Immobilie besteche wegen ihres Potenzials, geprägt von einer zentralen Lage und vielseitigen Optionen. «Die bestehende Scheune bedarf es zwar in ein neues Projekt zu integrieren, bietet aber die Chance, alten Charme mit modernem Wohnen zu verbinden, um so eine spannende Symbiose zu kreieren», schreibt Walde im Inserat. Und spricht von einer lohnenden finanziellen Anlage für «Geschäftskunden, die ihr Immobilienportfolio optimieren möchten, für Privatkunden, die nach einer sicheren Investition suchen oder ihr Herzblut in ein neues Projekt investieren möchten».

Der Verkauf erfolgt an den Meistbietenden. Gut möglich also, dass das Grundstück noch mehr als 12 Millionen Franken kostet – trotz der alten Scheune.