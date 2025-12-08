Das Weisse Schloss in Zürich sucht noch immer nach Mietern. Eine Luxuswohnung mit Seesicht steht seit über sechs Monaten leer. Trotz Top-Lage am Zürichsee ist in der edlen Immobilie auch die Hälfte der Büros nicht belegt. Was ist da los?

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Das Weisse Schloss am General-Guisan-Quai in Zürich sucht nach einem Schlossherrn oder eine Schlossherrin. Auf sie oder ihn wartet viel Luxus: Der prächtige Bau mit seiner weissen Kalksteinfassade, den Erkertürmchen und dem Spiegelgewölbe entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als Zürich dank der Industrialisierung einen riesigen Wirtschaftsaufschwung erlebte. Nur: Offenbar ist die Nachfrage nicht besonders gross. Eine Wohnung mit 4,5 Zimmern und 194 Quadratmetern geistert seit mehr als einem halben Jahr durch die Immobilienportale. Mietzins: 10'830 Franken pro Monat.

Dafür gibts von der Dachterrasse aus einen sensationellen Blick über den Zürichsee. Ein historisches Anwesen, Seesicht und ein Mietzins, der im Zürcher Mietzinsirrsinn nicht einmal sonderlich hervorsticht: Da stellt sich die Frage, warum die Schlosswohnung ein derartiger Ladenhüter ist? «Wir erhalten laufend Anfragen von Interessenten und führen Besichtigungen der Wohnung durch», so die knappe Antwort einer Mediensprecherin der Zürich Versicherung, der das Weisse Schloss gehört.

Auch die Hälfte der Büros im Schloss stehen leer

Eine Antwort könnte der Ausbaustandard liefern: Die Zürcher Immobilienbranche hat sich auf teure Kernsanierungen und Ersatzneubauten spezialisiert. Während es bei günstigen Wohnungen in der Stadt einen gewaltigen Nachfrageüberschuss gibt, besteht im Luxussegment langsam die Qual der Wahl. Die weiss übermalten Deckenbalken, die fehlende Bodenheizung und der installierte Parkettboden dürften bei den Interessenten bei einer Besichtigung mässig Eindruck hinterlassen. Wer sich 130'000 Franken Mietzins pro Jahr leisten kann, ist kritisch bei der Wahl.

Die Vermietung von Luxuswohnungen setzt zunehmend Geduld voraus, wie Blick erst im September berichtet hat. «Es ist grundsätzlich etwas härter geworden, Mieterinnen und Mieter für solche Objekte zu finden», sagte Urs Kälin (48), Inhaber und Geschäftsführer von Kälin Immobilien, damals. So seien etwa die Interessenten wählerischer geworden. Zudem mache die grössere wirtschaftliche Unsicherheit Interessenten zurückhaltender.

Die Zürich Versicherung hat das Schloss erst vor gut zwei Jahren aufwendig saniert: Die Mieteinnahmen sprudeln derzeit aber nicht annähernd so üppig, wie erwartet. Denn neben den 13 Mietwohnungen im Dachgeschoss stehen vom Erdgeschoss bis hoch auf die dritte Etage 21 Büroflächen zur Vermietung: zehn davon mit insgesamt über 2200 Quadratmetern sind aktuell frei.

Heisst: Zürich hat mitten im Zentrum ein Geisterschloss! Bei der Versicherung kann man das aber relativ entspannt sehen. Die jährliche Wertsteigerung des Gebäudes dürfte die ausbleibenden Mieteinnahmen übertreffen.