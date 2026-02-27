Schweizer Wirtschaft wächst dank guter Binnennachfrage

Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 wie erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Periode von Oktober bis Dezember 2025 auf bereinigter Basis zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Seco am Freitag mitteilte.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte bereits vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein Wachstum in dieser Höhe gemessen. Der aktuelle Wert liegt höher als in den beiden Vorquartalen. Damals lag das Wachstum bei -0,4 respektive 0,1 Prozent. Das Seco schreibt denn auch von einer «stabilisierten» Entwicklung zum Jahresende.

Getragen wurde das Wachstum laut dem Seco von der Binnennachfrage. So sei der private Konsum mit plus 0,4 Prozent erneut solide gewachsen. Die verschiedenen Branchen entwickelten sich uneinheitlich.

Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fussball-Grossanlässe das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufliessen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 0,1 Prozent im vierten Quartal etwas tiefer.

Bestätigt wurden indes die Wachstumswerte für das gesamte Jahr 2025. Um Sportanlässe bereinigt lag das BIP-Wachstum 2025 bei 1,4 Prozent, nach 1,2 Prozent in 2024. Unbereinigt lag das Wachstum mit 1,3 Prozent unter den im Vorjahr ausgewiesenen 1,4 Prozent.