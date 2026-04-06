DE
FR
Abonnieren

Jetzt kann SBB Vertrag unterschreiben
Stadler Rail zieht Rekurs wegen Doppelstockzügen zurück

Der Zughersteller Stadler Rail zieht seinen Rekurs gegen die Vergabe von 116 Doppelstockzügen an Siemens zurück. Die SBB kann den Vertrag nun unterschreiben.
Publiziert: 22:29 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/5
Peter Spuhler hat genug und zieht den Rekurs gegen die Vergabe ...
Foto: Stadler

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stadler Rail zieht Rekurs gegen SBB-Auftrag für 200 Doppelstockzüge zurück
  • Kritik: SBB wählt ein neues, unerprobtes Modell statt bewährtem Stadler-Doppelstockzug
  • Neue Siemens-Züge für Zürich und Westschweiz ab 2031 im Einsatz
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_928.JPG
Christian KolbeRedaktor Wirtschaft

Der Schweizer Zughersteller Stadler Rail zieht den Rekurs gegen die Vergabe eines Grossauftrages der SBB für 116 Doppelstockzüge zurück. Stadler begründet den Rückzug in einer Medienmitteilung mit der mangelnden Transparenz in den grösstenteils geschwärzten Gerichtsunterlagen. Deutlich erkennbar sei jedoch, dass die SBB ihren Ermessensspielraum bei der Bewertung der Angebote voll zugunsten des siegreichen Angebots genutzt hat. Dies gehe aus den Gerichtsunterlagen hervor.

Die Kritik von Stadler: Die SBB hätten sich für ein bisher nicht erprobtes und gänzlich neues Zugsmodell entschieden. Stadler habe dagegen einen Doppelstockzug angeboten, von dem sich 153 Züge im täglichen Einsatz bewähren. Die Vergabe an die deutsche Konkurrentin hatte nicht nur bei Stadler für Unmut gesorgt.

Stadler Rail und Siemens
Droht der nächste SBB-Pannenzug?
Mit Video
Nächster SBB-Pannenzug?
Experte kritisiert Antrieb der neuen Siemens-Züge
Peter Spuhlers Beschwerde dürfte kaum erfolgreich sein
Streit um Milliarden-Auftrag
Wie die Chancen für Peter Spuhlers Rekurs stehen
So werden die neuen S-Bahn-Züge aussehen
Mit Video
SBB-Mega-Auftrag an Siemens
So werden die neuen S-Bahn-Züge aussehen
Bodyguards müssen SBB-Chef beschützen
Morddrohungen gegen Ducrot
Bodyguards müssen SBB-Chef beschützen
Stadler-Züge zicken auf neuer Prestigestrecke nach Hamburg
Peinliche Panne!
Stadler-Züge zicken auf Prestigestrecke – Konkurrenz muss einspringen
Stadler gewinnt mit Siemens Milliarden-Auftrag in Dänemark
Trotz Streit wegen SBB-Vergabe
Stadler spannt mit Siemens für Milliarden-Auftrag zusammen

SBB unterschreiben Vertrag

Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler sagt zum Rückzug des Rekurses: «Wir bedauern den Entscheid nach wie vor, müssen diesen aber aufgrund der uns vorliegenden Informationen akzeptieren. Stadler richtet den Fokus auf die Weiterführung der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der SBB.»

Damit akzeptiert Stadler die Vergabe an Konkurrentin Siemens. Nach dem Rückzug der Beschwerde von Stadler Rail ist die rechtliche Klärung zum Zuschlagsentscheid der SBB an Siemens abgeschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung der SBB. Diese werden nun den Vertrag mit Siemens Mobility Schweiz unterzeichnen und das Projekt wie geplant umsetzen. Die Reisenden der Zürcher S-Bahn und der Westschweiz sollen ab 2031 die neuen Züge nutzen können.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen