«Der FCZ zeigt mit meiner Beförderung Mut»
1:23
Hediger über Cheftrainer-Job:«Der FCZ zeigt mit meiner Beförderung Mut»

Viel Vorfreude auf Thun
Vermasselt Hediger seinem Ex-Klub den Wintermeister-Titel?

Dennis Hediger trifft einen Tag nach seiner Beförderung zum definitiven Cheftrainer des FC Zürich auf seinen Ex-Klub Thun. Dort ist er fast Rekordspieler. Das bedeutet ihm die Rückkehr in die alte Heimat.
Publiziert: 09:59 Uhr
1/2
Dennis Hediger freut sich auf das Wiedersehen mit alten Weggefährten in Thun.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Beim FCZ hat es gebebt – Malenovic ist nicht mehr Sportchef
  • Vier Gesperrte gegen Thun – so könnte FCZ-Aufstellung aussehen
  • Hediger freut sich auf seine alte Heimat. «Viele sind noch da.»
Die grosse Frage

Kann ausgerechnet Hediger seinem Ex-Klub ein Schnippchen schlagen und dem Aufsteiger den Wintermeistertitel noch vermasseln? «Wir wollen die Vorrunde so abschliessen, wie wir es verdienen, nachdem wir nun zweimal, was das Resultat anbetrifft, unter unserem Wert geschlagen wurden», so der frühere Mittelfeldspieler. Die Reise nach Thun sei aber auch mit viel Vorfreude verbunden. «Ich habe dort sehr viele gute Menschen kennengelernt, die zum Beispiel in der Wäscherei arbeiten und immer noch dort sind. Es ist immer wieder schön, diese zu sehen, denn wir haben zusammen viele gute Zeiten erlebt», so Hediger.

Gesagt ist gesagt

«Wir werden die Ziele sicher nicht herunterschrauben.» – Hediger stellt bei seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Beförderung zum definitiven Cheftrainer klar, dass trotz Rang 7 in der Tabelle und dem frühen Ausscheiden im Cup die Saisonziele beim FCZ nicht revidiert werden. Heisst: Einzug in das europäische Geschäft, wobei von der Super League in der Saison 2026/27 nur vier Klubs europäisch spielen dürfen.

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kamberi, Segura, Sauter; Zuber, Tsawa, Reichmuth, Volken; Emmanuel; Kény, Phaëton.

Wer fehlt?

Gomez, Ligue, Odera, Vujevic (alle gesperrt), Comenencia, Palacio (beide verletzt).

Neben dem Platz

Die vergangene Woche stand auch im Zeichen der Verabschiedung des verstorbenen FCZ-Ehrenpräsidenten Sven Hotz, der am 7. Dezember im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Nach der Würdigung durch Präsident Ancillo Canepa und der Choreografie der Südkurve beim Heimspiel vor einer Woche gegen Winterthur wurde Hotz am Freitag im engen Familienkreis beigesetzt.

Hast du gewusst, dass...

...Dennis Hediger in der Liste der Thuner Rekordspieler in der Super League mit 241 Spielen die Nummer 2 ist? Nur Nelson Ferreira (309 Spiele) hat für die Berner Oberländer in der höchsten Liga mehr Spiele bestritten als der FCZ-Trainer .

Aufgepasst auf

...Philippe Kény. Der Senegalese hat seit der Übernahme von Dennis Hediger als Cheftrainer in neun Spielen sechsmal getroffen und einen Assist geliefert. Er ist damit der klar torgefährlichste Spieler der Zürcher.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 18 Runden:
1. Reichmuth, Bangoura 4,5
2. Kény, Vujevic 4,2
3. Tsawa 4,1
Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Thun-Spieler Justin Roth verrät nach seiner Torpremiere in der Super League ein Teamritual. «Das ging dann schon ins Kässeli», sagt er über eine vergangene Episode. Hier gehts zum Thun-Inside.

19

Runde

Sa., Sion – Winterthur, abgesagt
Sa., Thun – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Servette, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Luzern, 14 Uhr
So., GC – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
