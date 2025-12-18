Jetzt braucht YB Verstärkungen – und die wird es geben

Da dachte man, YB habe mit dem grossen Sieg gegen Lille und dem 2:0 gegen Luzern die Richtung vorgegeben. Und dann dieses 2:6 gegen GC. Ein monströser Rückschlag im Bestreben, ins Meisterrennen zurückzukehren.

Darum gehts YB verliert 2:6 gegen GC im Wankdorf, Trainer und Spieler ratlos

Benito und Keller sprechen von frustrierender Leistung und mangelnder Energie

YB kassierte 35 Tore, zweitschlechtester Wert nach Winterthur in der Liga Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Es sind immer die gleichen, die den Kopf hinhalten, wenn der Gegenwind heftig ist oder wie in diesem Fall orkanartig! Die eloquenten Loris Benito und Marvin Keller. Und der Coach, Gerardo Seoane. Doch für einmal wussten sie auch nicht so genau, was sie sagen sollten. Dann, wenn es eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Wenn Spiel und Resultat alleine Bände sprechen.

1:6 gegen Basel vor 20 Jahren, 0:8 irgendwann noch viel früher

Und dieses Resultat war nicht mal gestohlen. Das ist das noch Verrücktere als das Resultat an sich. In einer ähnlichen Höhe hatte YB im Wankdorf zuletzt vor zwanzig Jahren verloren: 1:6 gegen Basel am 11. Dezember 2005. Da muss man fast schon die impertinente Frage nach der höchsten Heimniederlage aller Zeiten stellen, um das einzuordnen. Das war – zumindest laut dem Portal Transfermarkt – ein 0:8 gegen den FC Zürich im Jahr 1964.

2:00 Plange lächelt Schramme weg: «Das werde ich wohl erst morgen spüren»

Genug der Geschichte. Auf in die düstere Gegenwart und die totale Berner Ratlosigkeit. Captain Benito sagt zwar in einer Mischung aus Galgenhumor und Defätismus, dass es ja nicht das erste Mal sei, dass man Interviews geben müsse, nachdem die Leistung komplett daneben war. «Unerklärlich, dass man im letzten Heimspiel des Jahres mit einer so lauen Energie auftreten kann. Dabei wars in der Kabine noch gut gewesen. Es ist einfach extrem frustrierend.»

«Vielleicht irgendwann bei den Junioren an einem Hallenturnier»

Dasselbe Wort braucht Keller, der es mit dem Wort «Wut» ergänzt und zugibt, noch nicht so genau zu fassen, was da passiert sei. «Wir sind schlecht gestartet und haben gefühlt keine Duelle gewonnen. Wir müssen uns knallhart hinterfragen. Sechs Tore zu kassieren, steht ausserhalb jeglicher Diskussion. Und so auseinanderfallen dürfen wir auch nicht. Egal ob Rote Karte oder nicht.» Keller kann sich nicht erinnern, jemals sechs Tore in einem Spiel kassiert zu haben. «Ich glaube, das ist eine Premiere. Vielleicht bei den Junioren irgendwann an einem Hallenturnier.»

YB braucht Verstärkungen

Und damit hat Keller 35 Tore kassiert. Das sind mehr Gegentore als in den ganzen Saisons 2020/21, 2022/23 und 2023/24. Fünfunddreissig! Das ist auch der zweitschlechteste Wert nach der Winterthur-Schiessbude. Werte von einem anderen Planeten für einen Meisteranwärter. Da muss in der Winterpause etwas gehen. Seoane wollte zwar auf eine entsprechende Frage nicht konkret antworten: «Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und Ort dafür. Aber es laufen rollende Planungen im Hintergrund, wie bei allen Klubs.»

Blick weiss: Es wird etwas gehen! In der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. Es kann ja nicht sein, dass alles auseinanderbricht, nur weil Metronom Edimilson Fernandes fehlt. Aber, und auch das soll hier nicht verschwiegen werden, bei der 0:5-Demütigung in Lausanne stand Edimilson sehr wohl auf dem Platz. Solche Dinge machen es auch nicht einfacher, die Rollercoaster-Spielzeit von YB einzuordnen.

Seoane verliert sich in der technischen Analyse

Und der Trainer, der nach dem Spiel so ziemlich bedient wirkte? Ist er hässig? Verärgert über seine Spieler? «Das sind die falschen Worte. Wir haben aber sicher viel zu viele Eigenfehler gemacht.» Und dann wird er sehr technisch. Verliert sich in der Analyse, was alles falsch gemacht wurde auf dem Platz. Dabei hat ihn dieses 2:6 sicher auch emotional mitgenommen. Denn sowas hat er als YB-Coach bislang nicht erlebt. Seoane weicht aus: «Es war auf jeden Fall ein sehr turbulentes Spiel. Vom Verlauf her nicht alltäglich.»

Das wars. Weiter lehnt sich Seoane nicht aus dem Fenster. Turbulent. Nicht alltäglich. Eigenfehler. Vorne viel zu viel liegengelassen. Verschlafener Start. Überflüssige und naiv kassierte Tore in der Schlussphase.

Und nun gehts zum besten Team der letzten zwölf Runden

Immerhin. Zum Schluss gibts eine Entschuldigung anstatt Feiertagsgrüsse: «Wir können uns bei unseren Fans für eine in vielen Punkten ungenügende Leistung nur entschuldigen.» Auf die eigene Mannschaft geht Seoane nicht los. Logisch, es bleibt ja noch ein Spiel. Gegen Lugano, das seit dem Katastrophenstart mit vier Punkten aus den ersten sechs Spielen und dem zweitletzten Platz die beste Mannschaft der Liga ist. Die Tessiner haben in den letzten zwölf Spielen zwei Punkte mehr geholt als Leader Thun.

Und irgendwie ist auch das egal: Denn bei YB weiss man mittlerweile: Die sind zu allem fähig. Und man weiss nie, nie, nie was die Berner aus der Kiste zaubern. Sie schlagen den Dritten der Ligue 1. Und dann kommt GC, der Zweitletzte …