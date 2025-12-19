Malenovic ist nicht mehr FCZ-Sportchef

Was Blick am Donnerstagabend ankündigte, ist heute Tatsache. Milos Malenovic war seit Oktober 2023 Sportchef beim FC Zürich. Der Verein bietet ihm nun aber eine andere Rolle an.

Beim FC Zürich kommts zum Knall: Wie von Blick angekündigt, wird Milos Malenovic (40) künftig nicht mehr Sportchef des FCZ sein.

In einer Mitteilung schreibt der Klub: «In den vergangenen Wochen und Monaten haben die öffentlichen Diskussionen sowie die Kritik an seiner Person deutlich zugenommen. Nach sorgfältiger und umfassender Beurteilung ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend ist.»

Der Klub möchte den 40-Jährigen allerdings nicht komplett verlieren und die Zusammenarbeit neu strukturieren: «Der FC Zürich hat Milos Malenovic vorgeschlagen, die Zusammenarbeit künftig in einer nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis fortzusetzen». Damit wäre Malenovic direkt dem Präsidenten unterstellt und würde den Klub in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen, heisst es weiter. Offenbar steht aber noch nicht fest, ob Malenovic diesen Vorschlag annimmt. «Der Klub würde sich freuen, auch künftig auf seine fachliche Expertise in den genannten Bereichen zählen zu dürfen.»

Der FCZ dankt ihm für «sein grosses Engagement sowie für die erfolgreiche Umsetzung verschiedener Projekte, insbesondere im Bereich der Nachwuchsförderung».

Canepa zählte Malenovic im Blick-Interview an

Malenovic übernahm den Posten als Sportchef Anfang Oktober 2023 – «mit grosser Motivation und hohem Engagement», wie es in der Mitteilung vom Freitag heisst. Seine Ära beim FCZ begann allerdings schon vorher, ab Sommer 2023 hatte er ein Mandat als externer Berater.

Zuletzt gab es vor allem von den Fans sehr kritische Töne und die «Milos raus!»-Rufe wurden bei diversen Spielen skandiert. Im Blick-Interview von Ende November hat auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa den Sportchef erstmals angezählt und sich kritisch geäussert. «Der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei», sagte der 72-Jährige damals.

Malenovic fehlte an GV und Weihnachtsfeier

Über 5000 Personen haben inzwischen eine Online-Petition ausgefüllt, die die Absetzung Malenovics forderte. An der Generalversammlung am 8. Dezember fehlte er, genauso an der FCZ-Weihnachtsfeier. Gemäss Blick-Infos war von «grundlegenden Veränderungen hinter den FCZ-Kulissen» die Rede.

Seit Wochen tauchte Malenovic nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Nachdem bekannt wurde, dass Dennis Hediger (39) bis mindestens Weihnachten FCZ-Trainer bleiben wird, durfte der Sportchef auch nicht mehr auf den Trainingsplatz. Dies hatte Canepa im Blick-Interview angekündigt, Hediger sagte vor dem Zürcher Derby am 29. November: «Es wurde besprochen, dass Milos nicht auf dem Trainingsplatz sein wird und auch nicht am Rande stehen wird.»