Hediger bleibt auch im neuen Jahr FCZ-Coach

Dennis Heidger wird auch im Jahr 2026 FCZ-Trainer bleiben. Das vermelden die Zürcher am Freitagmorgen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wie der FC Zürich, genauer Präsident Ancillo Canepa und der designierte Verwaltungsrat Claudio Cisullo, am Freitagvormittag verkünden, wird Dennis Hediger (39) per 1. Januar 2026 zum definitiven Cheftrainer ernannt.

Nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag im Oktober übernahm der damalige Co-Trainer interimistisch den Posten. Ende November wurde bekannt, dass der Klub mindestens bis Weihnachten mit ihm weitermachen will. Nun bleibt er Cheftrainer.

Noch fehlt dem Berner die höchste Trainerlizenz (Uefa-Pro), die Ausbildung dazu wird er aber im kommenden Frühling abschliessen, wie der FCZ mitteilt. «Wir freuen uns sehr auf die weiterhin gute und zukünftige Zusammenarbeit», heisst es im Statement.

Hediger stammt aus der YB-Jugend, wechselte 2006 zum FC Biel und vier Jahre später zum FC Thun. Dort blieb er bis 2020, bevor er seine Karriere wegen einer schweren Knieverletzung, die er im Februar 2019 erlitten hatte, vorzeitig beenden musste. 2021 übernahm er einen Trainerjob im Nachwuchs des FC Basel, drei Jahre später wechselte er zur U16 des FCZ. Dort stand er aber nie an der Seitenlinie und übernahm im Februar 2024 direkt die U19, im Oktober dann die U21.

Auch Co-Trainer Sahin bleibt

Auch Co-Trainer Ercüment Sahin wird im neuen Jahr seine Rolle behalten. Der frühere FCZ-Stürmer (über 140 Spiele und 68 Tore) wurde Mitte November zu Hedigers Assistenztrainer ernannt. Zuvor hatte Sahin, der die Uefa-Pro-Lizenz besitzt, verschiedene Trainerjobs im Nachwuchsbereich des FCZ inne, in diesem Jahr gewann er mit der U18 den Meistertitel.

