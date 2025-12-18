DE
FR
Abonnieren

Nach 222 Partien
Super-League-Schiri Tschudi macht Schluss

Am Samstag pfeift Lionel Tschudi letztmals ein Spiel in der Super League. Der Vermögensverwalter widmet sich danach anderen beruflichen Herausforderungen – und der Familie.
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/5
Lionel Tschudi hängt die Pfeife an den Nagel.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Lionel Tschudi macht Schluss. Wie der Schweizerische Fussballverband SFV mitteilt, hat sich der 36-jährige Neuenburger dazu entschieden, per Ende Jahr seine Aktivkarriere als Schiedsrichter zu beenden.

3373 Tage nach seinem Debüt in der Super League leitet Tschudi am Samstag seine 117. und letzte Partie in der höchsten Schweizer Spielklasse. Er kommt beim Duell Sion gegen Winterthur (18 Uhr) zum Einsatz. Insgesamt wird es die 222. Partie (davon 76 in der Challenge League und 29 im Cup) sein, die Tschudi in der Swiss Football League leitet.

Sein Debüt als Super-League-Schiedsrichter gab er am 25. September 2016 in der Partie GC gegen Vaduz. Mit 27 Jahren war er damals der jüngste SFL-Unparteiische. In den neun Jahren seither kam Tschudi zudem fast 120-mal im Video Operations Room in Volketswil ZH zum Einsatz.

Lange Pause durch Unfall

Nicht nur national kam Tschudi zum Einsatz. Er wurde 2017 zum Fifa-Referee ernannt und hat beispielsweise 2021 sein erstes WM-Quali-Spiel zwischen Kroatien und Malta geleitet. Wäre er nicht durch einen Unfall ausgebremst worden, hätte Tschudi noch mehr Partien gepfiffen.

Mehr Super League
Strafmass für YB-Mittelfeldspieler Raveloson bekannt
Mit Video
YB-News
Nach Rot gegen GC
Strafmass für YB-Mittelfeldspieler Raveloson bekannt
YB braucht Verstärkungen – und die wird es geben
Mit Video
Historische GC-Ohrfeige
YB braucht Verstärkungen – und die wird es geben
Ein Hopper drängt sich auf – wer ist der Spieler der Runde?
Wähle jetzt deinen Favoriten
Ein Hopper drängt sich auf – wer ist der Spieler der Runde?
Jetzt zittert der FC Luzern
Mit Video
«Es wird richtig hart für uns»
Jetzt zittert der FC Luzern

Mitte 2021 musste er wegen durchtrennter Sehnen und Nerven im Fuss monatelang pausieren. Im Frühjahr 2022 erlitt er einen Rückfall, weswegen er beinahe ein Jahr ausfiel. «Darum sehe ich es als meinen grössten Erfolg, dass ich nach zwei langen Pausen nochmals mein bestes Niveau erreichen konnte, um das zu tun, was ich liebe», sagt er. Nachdem er in den letzten 20 Jahren praktisch alles der Schiedsrichterei untergeordnet hat, freut sich der Vermögensverwalter nun auf andere berufliche Herausforderungen und mehr Zeit mit der Familie.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League