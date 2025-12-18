DE
Ein Hopper drängt sich auf – wer ist der Spieler der Runde?

Blick sucht den Super-League-Spieler der 18. Runde. Wer hat dich besonders überzeugt? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 26 Minuten
1/7
Luke Plange (M.) verdient sich gegen YB die Bestnote.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Am Dienstag- und Mittwochabend ist der Ball zum zweitletzten Mal in diesem Jahr in der Super League gerollt. Obwohl nicht alle Partien der 18. Runde gespielt wurden – Lausanne gastiert wegen des Conference-League-Spiels am Donnerstagabend erst am 14. Januar (20.30 Uhr) bei Servette – wollen wir von dir wissen: Welcher Spieler hat dich am meisten überzeugt?

Schaut man auf die Blick-Noten, überragt einer alle anderen: Luke Plange. Als einziger Spieler holt sich der GC-Stürmer in dieser Runde die Note 6 ab. Kaum einmal war sie wohl verdienter, schliesslich steuert er vier Tore zum 6:2-Sieg gegen YB bei. Aber reicht das auch, um bei der Blick-Community Spieler der Runde zu werden?

Die zweithöchste Note 5 wird 26-mal vergeben. Sieben GC-Teamkollegen von Plange holen sie sich ebenso ab wie je sechs St. Galler und Thuner, fünf Basler und zwei Sion-Spieler. Hat einer von ihnen die Auszeichnung Spieler der Runde verdient? Oder hat dich ein ganz anderer Spieler am meisten überzeugt? Schreib deinen Favoriten ins Feld unten und diskutier mit den anderen Fans in den Kommentaren mit.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
