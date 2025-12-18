Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Dienstag- und Mittwochabend ist der Ball zum zweitletzten Mal in diesem Jahr in der Super League gerollt. Obwohl nicht alle Partien der 18. Runde gespielt wurden – Lausanne gastiert wegen des Conference-League-Spiels am Donnerstagabend erst am 14. Januar (20.30 Uhr) bei Servette – wollen wir von dir wissen: Welcher Spieler hat dich am meisten überzeugt?

Schaut man auf die Blick-Noten, überragt einer alle anderen: Luke Plange. Als einziger Spieler holt sich der GC-Stürmer in dieser Runde die Note 6 ab. Kaum einmal war sie wohl verdienter, schliesslich steuert er vier Tore zum 6:2-Sieg gegen YB bei. Aber reicht das auch, um bei der Blick-Community Spieler der Runde zu werden?

Die zweithöchste Note 5 wird 26-mal vergeben. Sieben GC-Teamkollegen von Plange holen sie sich ebenso ab wie je sechs St. Galler und Thuner, fünf Basler und zwei Sion-Spieler. Hat einer von ihnen die Auszeichnung Spieler der Runde verdient? Oder hat dich ein ganz anderer Spieler am meisten überzeugt? Schreib deinen Favoriten ins Feld unten und diskutier mit den anderen Fans in den Kommentaren mit.

