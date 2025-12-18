YB wird für drei Spiele auf Rayan Raveloson verzichten müssen.

Pascal Keusch Redaktor Sport

YB-Mittelfeldspieler Rayan Raveloson (28) fliegt bei der 2:6-Heimpleite gegen GC in der 88. Minute nach einem Foul an Luke Plange mit Rot vom Platz. Die SFL sperrt Raveloson nun für drei Spiele «aufgrund eines groben Foulspiels mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners».

