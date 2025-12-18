DE
GC-Plange schenkt YB gleich vier Dinger ein
3:31
Highlights im Video:GC-Plange schenkt YB gleich vier Dinger ein

Nach Rot gegen GC
Strafmass für YB-Mittelfeldspieler Raveloson bekannt

YB wird für drei Spiele auf Rayan Raveloson verzichten müssen.
Publiziert: 11:24 Uhr
1/2
Rayan Raveloson fliegt nach seinem Rettungsversuch gegen Torschütze Plange vom Platz.
Foto: keystone-sda.ch
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

YB-Mittelfeldspieler Rayan Raveloson (28) fliegt bei der 2:6-Heimpleite gegen GC in der 88. Minute nach einem Foul an Luke Plange mit Rot vom Platz. Die SFL sperrt Raveloson nun für drei Spiele «aufgrund eines groben Foulspiels mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners».

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
