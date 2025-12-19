Fazit
Am Tag des grossen Sportchef-Knalls beim FC Zürich wird Dennis Hediger nach Wochen als Interimstrainer zum Cheftrainer befördert. «Eine spezielle Situation», findet auch Hediger, der jahrelanger Wegbegleiter Malenovics war und dereinst auch von ihm zum FCZ geholt worden ist. Nichtsdestotrotz sei es für ihn, der nun die Chance als Cheftrainer in der Super League erhält, ein schöner Tag.
Kein Wunder versucht Hediger also, den Fokus auf das Sportliche zu richten. Dass die Situation um den Sportchef für Unruhe gesorgt habe, verneint er dabei vehement. «Unruhe entsteht nur, wenn intern nicht klar kommuniziert wird. Doch beim FC Zürich werden keine Spielchen gespielt, deshalb gab es auch keine Unruhe.»
Mit Blick auf die restliche Saison stellt Hediger klar, dass die Qualifikation für Europa das Ziel bleibt. Ansprüche, dass der Kader dafür im Winter verstärkt werden soll, hat er aber nicht. «Mein Blick ist auf die Akademie gerichtet», betont er im Verlaufe der PK mehrmals. Der bewusste Fokus auf junge, talentierte Spieler sei 2024 schon ein Grund für seinen Wechsel zum FCZ gewesen. Das habe sich bis heute nicht verändert – und deshalb ist der FC Zürich auch weiterhin der richtige Klub für ihn, Fragezeichen auf der Sportchef-Position hin oder her.
Hedigers Weihnachtswunsch
«Ehrlich, ich habe noch eine Facharbeit, die ich abschliessen muss», witzelt der FCZ-Coach über einen Wunsch für die Weihnachtszeit. «Ansonst will ich die Zeit mit meinen Liebsten geniessen. Fussballerisch hoffe ich, dass alle fit bleiben.» Sich einen neuen Stürmer zu wünschen, kommt für ihn nicht infrage. «Mein Blick ist auf die Akademie gerichtet».
Spieler-Reaktion auf Malenovic-Aus
Manche Spieler hätten selbst enge Beziehungen zu Ex-Sportchef Malenovic gehabt, das hätte man in der ersten Reaktion gesehen. «Schön war, dass, sobald im Training der Ball gerollt ist, es auch wieder im Fussball gegangen ist.»
Trainer betont Entwicklung
Sportlich betont der beförderte Cheftrainer immer wieder, wie wichtig ihm die Intensität im Spiel ist. Dabei sieht er eine positive, aber bei weitem noch nicht abgeschlossene Entwicklung. «Wir stehen kompakter und sind in unserem Spiel vertikaler geworden. Das ist, was wir wollen. Wir haben es auch mal geschafft, zu null zu spielen.»
«Guter Austausch mit Cisullo»
Als designierter Verwaltungsrat war auch Claudio Cisullo in die Entscheidung rund um Sportchef Milos Malenovic involviert. «Ich hatte einen guten Austausch mit ihm und an der GV einen guten Menschen kennengelernt.»
Definierte Ziele?
Die Ziele für den Rest der Saison bleiben die gleichen. «Sie haben die Pressekonferenz vom Saisonstart noch im Kopf?», fragt Hediger rhetorisch in die Runde. «Wir werden die Ziele sicher nicht herunterschreiben.» Heisst: Der FCZ will weiter in das europäische Geschäft.
«Der Verein hat klare Version»
Hediger war jahrelanger Wegbegleiter Malenovics, wurde auch von ihm zum FCZ geholt. Dass er sich von sein Freund emanzipieren müsse, verneint er aber. «Ich denke, Milos hatte einen grossen Einfluss auf diesen Klub. Dass so viele gute Junge im Klub sind, ist auch sein Verdienst. Deshalb bin ich auch zum Klub gekommen. Der Verein hat diese Version weiterhin. Ich stehe weiterhin hinter dieser Vision. Für mich wäre es ein grösseres Problem, wenn der Verein seine Pläne verändern würde.»
Erwartung an neuen Sportchef
Er habe gleichzeitig wie die Mannschaft von der Absetzung Malenovics erfahren. «Für mich zählte aber schnell das nächste Training und das nächste Spiel.» Bei der Nachfolge zeigt er sich überzeugt, dass ein guter «Sparringpartner» in den Verein kommt. «Einer, der Trainings verfolgt, Sachen auch kritisch hinterfragt. Ich freue mich auf einen engen Austausch, wer auch immer es sein wird.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
18
-27
10