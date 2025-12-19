DE
FR
Abonnieren
FCZ-Hediger über seine Beförderung zum Cheftrainer
0:35
«Es erfüllt mich mit Stolz»:FCZ-Hediger über seine Beförderung zum Cheftrainer

Hediger nach Malenovic-Knall
«Beim FCZ werden keine Spiele gespielt»

Milos Malenovic ist nicht mehr FCZ-Sportchef. Der Tag sei «speziell» gewesen, meint Trainer Dennis Hediger wenige Stunden nach dem Knall.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/5
Dennis Hediger wird FCZ-Coach bleiben.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport
vor 18 Minuten

Fazit

Am Tag des grossen Sportchef-Knalls beim FC Zürich wird Dennis Hediger nach Wochen als Interimstrainer zum Cheftrainer befördert. «Eine spezielle Situation», findet auch Hediger, der jahrelanger Wegbegleiter Malenovics war und dereinst auch von ihm zum FCZ geholt worden ist. Nichtsdestotrotz sei es für ihn, der nun die Chance als Cheftrainer in der Super League erhält, ein schöner Tag.

Kein Wunder versucht Hediger also, den Fokus auf das Sportliche zu richten. Dass die Situation um den Sportchef für Unruhe gesorgt habe, verneint er dabei vehement. «Unruhe entsteht nur, wenn intern nicht klar kommuniziert wird. Doch beim FC Zürich werden keine Spielchen gespielt, deshalb gab es auch keine Unruhe.»

Mit Blick auf die restliche Saison stellt Hediger klar, dass die Qualifikation für Europa das Ziel bleibt. Ansprüche, dass der Kader dafür im Winter verstärkt werden soll, hat er aber nicht. «Mein Blick ist auf die Akademie gerichtet», betont er im Verlaufe der PK mehrmals. Der bewusste Fokus auf junge, talentierte Spieler sei 2024 schon ein Grund für seinen Wechsel zum FCZ gewesen. Das habe sich bis heute nicht verändert – und deshalb ist der FC Zürich auch weiterhin der richtige Klub für ihn, Fragezeichen auf der Sportchef-Position hin oder her.

vor 29 Minuten

Hedigers Weihnachtswunsch

«Ehrlich, ich habe noch eine Facharbeit, die ich abschliessen muss», witzelt der FCZ-Coach über einen Wunsch für die Weihnachtszeit. «Ansonst will ich die Zeit mit meinen Liebsten geniessen. Fussballerisch hoffe ich, dass alle fit bleiben.» Sich einen neuen Stürmer zu wünschen, kommt für ihn nicht infrage. «Mein Blick ist auf die Akademie gerichtet». 

vor 31 Minuten

Spieler-Reaktion auf Malenovic-Aus

Manche Spieler hätten selbst enge Beziehungen zu Ex-Sportchef Malenovic gehabt, das hätte man in der ersten Reaktion gesehen. «Schön war, dass, sobald im Training der Ball gerollt ist, es auch wieder im Fussball gegangen ist.»

vor 32 Minuten

Trainer betont Entwicklung

Sportlich betont der beförderte Cheftrainer immer wieder, wie wichtig ihm die Intensität im Spiel ist. Dabei sieht er eine positive, aber bei weitem noch nicht abgeschlossene Entwicklung. «Wir stehen kompakter und sind in unserem Spiel vertikaler geworden. Das ist, was wir wollen. Wir haben es auch mal geschafft, zu null zu spielen.» 

vor 36 Minuten

«Guter Austausch mit Cisullo»

Als designierter Verwaltungsrat war auch Claudio Cisullo in die Entscheidung rund um Sportchef Milos Malenovic involviert. «Ich hatte einen guten Austausch mit ihm und an der GV einen guten Menschen kennengelernt.»

vor 37 Minuten

Definierte Ziele?

Die Ziele für den Rest der Saison bleiben die gleichen. «Sie haben die Pressekonferenz vom Saisonstart noch im Kopf?», fragt Hediger rhetorisch in die Runde. «Wir werden die Ziele sicher nicht herunterschreiben.» Heisst: Der FCZ will weiter in das europäische Geschäft.

vor 40 Minuten

«Der Verein hat klare Version»

Hediger war jahrelanger Wegbegleiter Malenovics, wurde auch von ihm zum FCZ geholt. Dass er sich von sein Freund emanzipieren müsse, verneint er aber. «Ich denke, Milos hatte einen grossen Einfluss auf diesen Klub. Dass so viele gute Junge im Klub sind, ist auch sein Verdienst. Deshalb bin ich auch zum Klub gekommen. Der Verein hat diese Version weiterhin. Ich stehe weiterhin hinter dieser Vision. Für mich wäre es ein grösseres Problem, wenn der Verein seine Pläne verändern würde.»

vor 41 Minuten
«
«Die Ziele schrauben wir sicher nicht nach unten.»
Dennis Hediger, FCZ-Trainer
»
vor 42 Minuten

Erwartung an neuen Sportchef

Er habe gleichzeitig wie die Mannschaft von der Absetzung Malenovics erfahren. «Für mich zählte aber schnell das nächste Training und das nächste Spiel.» Bei der Nachfolge zeigt er sich überzeugt, dass ein guter «Sparringpartner» in den Verein kommt. «Einer, der Trainings verfolgt, Sachen auch kritisch hinterfragt. Ich freue mich auf einen engen Austausch, wer auch immer es sein wird.»

vor 45 Minuten
«
«Ich bin überzeugt, dass eine Person mit grosser Kompetenz kommen wird.»
Dennis Hediger, FCZ-Trainer
»
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich