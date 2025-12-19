Fazit

Am Tag des grossen Sportchef-Knalls beim FC Zürich wird Dennis Hediger nach Wochen als Interimstrainer zum Cheftrainer befördert. «Eine spezielle Situation», findet auch Hediger, der jahrelanger Wegbegleiter Malenovics war und dereinst auch von ihm zum FCZ geholt worden ist. Nichtsdestotrotz sei es für ihn, der nun die Chance als Cheftrainer in der Super League erhält, ein schöner Tag.

Kein Wunder versucht Hediger also, den Fokus auf das Sportliche zu richten. Dass die Situation um den Sportchef für Unruhe gesorgt habe, verneint er dabei vehement. «Unruhe entsteht nur, wenn intern nicht klar kommuniziert wird. Doch beim FC Zürich werden keine Spielchen gespielt, deshalb gab es auch keine Unruhe.»

Mit Blick auf die restliche Saison stellt Hediger klar, dass die Qualifikation für Europa das Ziel bleibt. Ansprüche, dass der Kader dafür im Winter verstärkt werden soll, hat er aber nicht. «Mein Blick ist auf die Akademie gerichtet», betont er im Verlaufe der PK mehrmals. Der bewusste Fokus auf junge, talentierte Spieler sei 2024 schon ein Grund für seinen Wechsel zum FCZ gewesen. Das habe sich bis heute nicht verändert – und deshalb ist der FC Zürich auch weiterhin der richtige Klub für ihn, Fragezeichen auf der Sportchef-Position hin oder her.