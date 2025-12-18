FCZ-Spieler Damien Odera wird nach seiner Tätlichkeit im Spiel gegen Lugano für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Pascal Keusch Redaktor Sport

In der Nachspielzeit fliegt FCZ-Spieler Damien Odera gegen Lugano wegen einer Tätlichkeit vom Platz. In einem Gerangel trifft der Stürmer seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht. Die Liga gibt nun das Strafmass bekannt: Odera wird für vier Spiele gesperrt.

Zudem verpassen Junior Ligue und David Vujevic das Spiel gegen Thun am Samstag (18 Uhr), da sie jeweils ihre vierte Gelbe Karte der Saison erhalten haben.

