Nach Tätlichkeit
Happige Sperre für FCZ-Stürmer Odera

FCZ-Spieler Damien Odera wird nach seiner Tätlichkeit im Spiel gegen Lugano für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Damien Odera wird für vier Spiele gesperrt.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Pascal KeuschRedaktor Sport

In der Nachspielzeit fliegt FCZ-Spieler Damien Odera gegen Lugano wegen einer Tätlichkeit vom Platz. In einem Gerangel trifft der Stürmer seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht. Die Liga gibt nun das Strafmass bekannt: Odera wird für vier Spiele gesperrt.

Zudem verpassen Junior Ligue und David Vujevic das Spiel gegen Thun am Samstag (18 Uhr), da sie jeweils ihre vierte Gelbe Karte der Saison erhalten haben.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League