Seit Freitagmorgen ist klar: Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef des FC Zürich. Er muss seinen Posten noch vor der Winterpause räumen. Ein richtiger Entscheid? Hier gehts zur Auswertung der Blick-Umfrage.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Kurz vor der Winterpause kommts beim FC Zürich zum Knall: Die Klub-Verantwortlichen um Präsident Ancillo Canepa (72) entheben Sportchef Milos Malenovic (40) per sofort seines Amtes. Zwar bietet der Verein ihm eine andere Tätigkeit auf Mandatsbasis an – ob Malenovic das Angebot annimmt, ist aber noch nicht bekannt.

Der Entscheid kommt nicht wirklich überraschend. In den letzten Monaten ist Malenovic immer stärker ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Auch FCZ-Boss Canepa selbst hat seinen Ex-Sportchef vor kurzem erstmals öffentlich angezählt.

Geteilt wird diese Kritik von den Blick-Leserinnen und -Leser, wie eine am Freitagmorgen lancierte Umfrage zeigt: 90 Prozent der über 16'000 Teilnehmenden beantworten die Frage «Malenovic ist nicht mehr FCZ-Sportchef – der richtige Entscheid?» mit «Ja, endlich». Dagegen wählen nur knapp 1600 Personen die zweite Antwortmöglichkeit «Nein, er hätte noch einiges bewirken können» an.

Blick-Leser: «Es geschehen doch noch Wunder»

Die klare Haltung kommt auch in den Kommentarspalten zum Ausdruck. So schreibt Fritz Boss: «Es geschehen doch noch Wunder. Vielen Dank, aber es wurde ja auch langsam Zeit. Es ist bereits 1 Minute vor zwölf beim FCZ..» In die gleiche Kerbe schlägt Lena Kerner: «Ich habe mir schon bei seinen ersten Handlungen gedacht, dass das nicht gut kommen wird. Und es wurde noch schlimmer.» Auch Rafael Orlandi ist grundsätzlich zufrieden mit dem Entscheid, bemängelt aber das Angebot zur Weiterbeschäftigung: «Mutlos und unverständlich dieser halbherzige Entscheid. Macht mal Nägel mit Köpfen und schmeisst den MM aus dem Club. Er wird weiterhin Unruhe bringen.»

Auch Fritz Giger ist zufrieden mit der Absetzung von Malenovic, verortet aber die Probleme beim FC Zürich auch auf einer höheren Stufe: «Ich habe bei der Umfrage ‹Ja endlich› gestimmt. Dies, obwohl ich der Meinung bin, dass Milos nicht allein das Problem ist, sondern nur der alleinige Sündenbock. Das Problem ist tiefgreifender und nicht nur eine bestimmte einzelne Person. Canepa ist ein Teil der Misere und müsste ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden und persönliche Konsequenzen ziehen.»

Stimmen, welche sich hinter Malenovic stellen, sind dagegen selten. Eine davon ist diejenige von Heinz Nütteler: «Schade für den FC Zürich. So wirft Canepa den zukünftigen Meistertitel weg. Milos ist ein exzellenter Kenner und hätte eine Meistermannschaft aufgebaut.»

Hinweis: Die Umfrage wurde am Freitagmorgen um 10.45 Uhr lanciert und am gleichen Tag um 19 Uhr ausgewertet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos