Der FCZ spielt gerade die zweitschlechteste Super-League-Saison der Geschichte und der Topskorer aus der letzten Saison, Bledian Krasniqi, sitzt nur auf der Tribüne. Richtig begründen kann es FCZ-Trainer Dennis Hediger auch nicht.

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Während in Winterthur der grosse Abstiegskrimi zwischen Winti und GC läuft, kann sich der FCZ am Samstagabend final von den Abstiegsplätzen entfernen. Ob der FCZ-Trainer in der kommenden Saison lieber ein Stadtderby gegen GC hat oder ein Kantonsderby gegen den FCW, will er nicht verraten. «Das wäre ja fast schon respektlos, einem Team den Abstieg zu wünschen. Ich bin nicht wählerisch.»

Die grosse Frage

Was hat Züri-Bueb Bledian Krasniqi (24) verbrochen, dass er seit Wochen nicht mal mehr im Kader ist? So richtig auf den Punkt kann es der sonst so wortgewandte FCZ-Trainer nicht bringen. «Ein Spieler mit seinen Qualitäten kann viel, viel mehr Skorerpunkte haben, das ist klar», sagt Hediger. Der FCZ-Topskorer aus der letzten Saison hat also zu wenig Skorerpunkte mit sieben Stück? Das dürfte eigentlich auf die komplette Mannschaft des FCZ zutreffen in dieser Saison. Krasniqi habe sich auch nichts zu Schulden kommen lassen. «Bledi ist pünktlich, Bledi ist anständig, Bledi gibt Gas, aber der Output hat so nicht gepasst», sagt Hediger. Zudem habe die Konkurrenz aktuell die Nase vorn – etwa Valon Berisha. Skorerpunkte: zwei...

Gesagt ist gesagt

«Ich sage es euch ehrlich, kein Spiel musst du verlieren», sagt Hediger mit Blick auf die verlorenen Spiele der letzten Wochen. Dies obwohl, diverse Daten zeigen, dass sich der FCZ weiter in einem klaren Negativtrend befindet. «Es ist jedem freigestellt, dass man Daten zusammensuchen und auf ihre Art und Weise wiedergeben kann.»

Mögliche Aufstellung

Huber; Kamberi, Hack, Vujevic; Tsawa, Berisha, Palacio, Cavaleiro, Walker; Reverson, Kény.

Wer fehlt?

Verletzt: Kablan, Segura, Stiel. Fraglich: Hodza.

Neben dem Platz

FCZ-Flügel Matthias Phaëton sitzt seit Wochen nur noch auf der Tribüne, obwohl er die zweitmeisten Tore für die Zürcher erzielt hat. Das ist der Grund.

Hast du gewusst, dass...

Mit lediglich 34 Punkten nach 32 Partien spielt der FC Zürich seine zweitschwächste Super-League-Saison. Einzig in der Abstiegssaison 2015/16, also vor 10 Jahren, waren es zu diesem Zeitpunkt weniger Punkte. Zudem stellte der FCZ mit 62 Gegentoren nach 32 Partien seinen Vereinsnegativrekord zu diesem Zeitpunkt einer Super-League-Saison ein, nur 2019/20 waren es ebenso viele Gegentore nach 32 Spielen.

Aufgepasst auf

Der FC Lugano schoss in dieser Super-League-Saison am meisten Kontertore (8), während der FCZ die meisten Gegentore nach Kontern kassiert hat (9).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

Hack 4,1 Huber 4,1 Bangoura 4,0

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger leitet die Partie, Johannes von Mandach ist VAR.

Der Gegner

«Er ist der Einzige, der unser Spiel schlagartig verändern kann.» Das sagt Lugano-Trainer Croci-Torti über seinen Schützling Daniel Dos Santos. Warum er genau jetzt solche Lobeshymnen anstimmt? Hier gehts zum Lugano-Inside.

33 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr

Sa., Thun – Basel, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., YB – Servette, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr